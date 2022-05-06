原标题：布局绿色金融 平安租赁实践“真·绿色”发展路径

平安集团积极响应国家“双碳”战略，集团结合“十四五”规划，全面升级中国平安“低碳100”的战略响应计划，依托综合金融及科技优势，搭建AI-ESG智慧平台，充分发挥绿色保险、绿色投资和绿色信贷作用，致力成为全球领先的绿色金融集团。平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)紧随集团战略，充分发挥自身与实体经济高度连接的特性以及“融资+融物”的业务属性优势，坚持可持续发展理念，发展绿色金融，进行了四大领域的前置布局与早期规划，逐渐成为“真·绿色”发展路径的践行者和探索者。

当面对绿色发展的实践推进之时，什么是适合不同国家发展特点的绿色发展道路，便成为摆在人们面前的现实问题。在当前“双碳”发展成为各界共识，以及经济社会发展的重要考量导则背景下，规避负向环保趋向的影响，寻找绿色低碳与民众福祉实现有机互动的“真·绿色”发展路径，便成为中国以及广大发展中国家、新兴经济体必须面对的战略抉择。

建设“真·绿色”发展路径，其核心在于使低碳理念在发展之中实现，即实现低碳模式与经济社会发展的有机融合与均衡协调，既要避免“只要低碳，不要发展”的“断供式”短期政策扰动，也要解决“先促发展，后保低碳”的“亡羊补牢”式发展导向。

绿色融资租赁在这一背景下，有望成为促进实体经济发展与低碳环保理念有机联动的重要金融“润滑剂”。我国快速发展的融资租赁业务，当前已成为服务实体经济、推动行业高质量发展、促进经济结构转型升级的重要金融力量。融资租赁业“融资+融物”的核心属性，聚焦设备等固定资产的发展方向，体现出与实体经济的高度关联性，使其天然具备促进实体经济绿色转型的优势。绿色融资租赁，既具备融资租赁链接实体经济与金融资源的属性，同时又引入绿色环保理念，有助于促进低碳项目与经济社会发展实际需求的对接，进而在绿色发展道路上能够承担独特的多领域联结功能。近一段时期绿色融资租赁的快速发展，突出体现出该行业对实体经济低碳发展的专业化支撑作用，以及创新转型的决心与步伐。

平安租赁充分发挥自身与实体经济高度连接的特性以及“融资+融物”的业务属性优势，在业务推进中进行了四大领域的前置布局与早期规划，逐渐成为“真·绿色”发展路径的探索者和践行者。

聚焦支撑绿色实体产业发展。平安租赁紧随国家战略方针，高度重视对绿色实体产业发展的支撑，在绿色产业租赁上，聚焦绿电生产、绿电运营、绿色能源消费等细分领域，提供高质量的金融服务，助力绿色企业持续、高质量发展。截至2021年12月底，平安租赁累计为230余家分布式光伏、60余家地面光伏、40余家风电企业提供资金支持，合作的光伏、风电项目年发电量达44.5亿度，可实现每年节约155万吨标准煤，减少420万吨二化碳的排放，相当于种植森林16.5万亩;在节能环保领域，服务30余家环保企业积极投身垃圾发电、工业污水提标改造、工业氮氧化废气处理等行业，助力行业发展。

精心打造多类型绿色金融产品。平安租赁在推进绿色金融实践的过程中，注重商品设定与市场主体需求的匹配度，着力设计适应多类型主体需求的绿色金融产品系列。平安租赁注意到，绿色项目本身的特性在一定程度上决定了各类型企业融资的难度差异。为解决这一难题，平安租赁推出差异化产品，回归租赁本源，为不同需求企业提供多样化选择，从而支持国内能源结构的转型升级，引导社会资金投向优质绿色能源项目，通过自身行业地位促进融资租赁行业绿色业务正向发展。

以绿色金融促进后发区域快速发展。平安租赁在绿色金融的实践中注重西部等后发区域新能源资源丰富的特性，通过多类型项目的落地，促进后发区域通过绿色发展“弯道超车”，形成绿色低碳与区域发展的协调统一。

助力打造绿色产业生态圈。绿色产业的健康稳定发展，其重要的基础在于打造上下游配套的产业生态体系。平安租赁立足绿色产业，在充电桩、换电场景、分布式光伏及其他清洁能源领域持续探索客群，创新产品，积累产业资源，在助力新能源汽车等环保产业发展的过程中，注重对配套设施领域的投入和支撑。例如，平安租赁在推进新能源车业务的同时，前瞻性布局充换电领域，公司与度普新能源、中国充电桩网等业务伙伴达成战略合作，加速布局充换电生态。公司已正式推出“充电站城市合伙人”招募计划，通过资金与科技的力量快速布局充电生态产业圈。

(责编：曹淼、李源)