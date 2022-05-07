数据来源：商务部。制图：赵竹青

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国务院办公厅近日印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，接下来如何保持消费稳步恢复势头？如何看待今年消费趋势？怎样进一步激发消费潜力？商务部党组成员、副部长盛秋平在接受人民日报专访时表示，消费是经济增长的重要引擎，是畅通国内大循环的关键环节，也是人民对美好生活需要的直接体现。今年以来，消费总体呈现稳步恢复态势，一季度社会消费品零售总额同比增长3.3%，消费对GDP增长的贡献率达69.4%，仍是经济发展的第一拉动力。

盛秋平表示，商务部坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和消费促进工作，与相关部门一道，认真贯彻落实《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出的各项任务措施，进一步巩固消费对经济发展的基础性作用，推动构建新发展格局。

一是加力巩固传统消费。汽车、家电、家具、餐饮等传统消费是消费的顶梁柱，占社会消费品零售总额1/4左右。我们将深化汽车流通领域改革，支持新能源汽车加快发展，扩大二手车流通，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。会同相关部门落实餐饮业纾困政策，推动地方及时出台配套措施，使企业切实享受政策红利。

二是加快发展新兴消费。新兴消费是消费增长的重要引擎，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额近1/4。我们将加快线上线下消费有机融合，鼓励发展新业态新模式新场景，培育壮大定制、体验、智能、时尚等新兴消费。目前我们正在举办“双品网购节”，还将支持老字号创新发展，办好进博会、消博会等展会，促进品牌消费、品质消费。

三是着力提升城市消费。城市消费体量大、辐射带动作用强，去年城镇消费品零售额占社会消费品零售总额86.6%。我们将加快推进国际消费中心城市培育建设，推动步行街高质量发展，开展智慧商圈、智慧商店示范创建。按照缺什么、补什么的原则，加快建设一刻钟便民生活圈，让城市生活更加便利、更有温度。

四是积极扩大乡村消费。去年乡村消费品零售额占社会消费品零售总额13.4%，仍有很大发展潜力。我们将加快健全县域商业体系，重点抓好“一个上行、三个下沉”，一个上行就是农产品上行，三个下沉就是供应链下沉、物流配送下沉和商品服务下沉。

五是精心办好促消费活动。在严格做好疫情防控的前提下，组织开展全国消费促进月、国际消费季等活动，指导各地开展内容丰富、形式多样的促消费活动，活跃消费氛围，提振消费信心。

(责编：赵竹青、吕骞)