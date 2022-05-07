人民网北京5月7日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2022年4月，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路275条，运营里程8904公里，实际开行列车240万列次，完成客运量12.9亿人次，进站量7.9亿人次。

4月份，新增运营线路2条、运营区段2个，分别为绍兴市轨道交通1号线主线、福州市轨道交通5号线一期首通段，以及杭州市轨道交通7号线江北段和9号线南段，新增运营里程66.3公里。4月份，51个城市完成客运量环比减少3.1亿人次、降低19.4%，同比去年4月减少9.0亿人次、下降41.1%。

按照疫情防控要求，部分城市不同程度暂停轨道交通全线网或部分线路区段运营服务。其中，长春、哈尔滨、太原、芜湖、天水、三亚、昆山等城市暂停轨道交通运营服务，上海、南京、杭州、沈阳、大连、南昌、郑州等城市暂停部分线路或区段运营服务。截至4月底，长春、哈尔滨、昆山等城市尚未恢复轨道交通运营服务。

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