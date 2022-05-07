人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

交通运输部：4月份51个城市轨道交通完成客运量环比减少3.1亿人次

2022年05月07日09:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月7日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2022年4月，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路275条，运营里程8904公里，实际开行列车240万列次，完成客运量12.9亿人次，进站量7.9亿人次。

4月份，新增运营线路2条、运营区段2个，分别为绍兴市轨道交通1号线主线、福州市轨道交通5号线一期首通段，以及杭州市轨道交通7号线江北段和9号线南段，新增运营里程66.3公里。4月份，51个城市完成客运量环比减少3.1亿人次、降低19.4%，同比去年4月减少9.0亿人次、下降41.1%。

按照疫情防控要求，部分城市不同程度暂停轨道交通全线网或部分线路区段运营服务。其中，长春、哈尔滨、太原、芜湖、天水、三亚、昆山等城市暂停轨道交通运营服务，上海、南京、杭州、沈阳、大连、南昌、郑州等城市暂停部分线路或区段运营服务。截至4月底，长春、哈尔滨、昆山等城市尚未恢复轨道交通运营服务。

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：4月份51个城市轨道交通完成客运量环比减少3.1亿人次
　　人民网北京5月7日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2022年4月，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路275条，运营里程8904公里，实际开行列车240万列次，完成客运量12.9亿人次，进站量7.9亿人次。 4月份，新增运营线路2条、运营区段2个，分别为绍兴市轨道交通1号线主线、福州市轨道交通5号线一期首通段，以及杭州市轨道交通7号线江北段和9号线南段，新增运营里程66.3公里。…
1000亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资！央行发文明确
　　人民网北京5月7日电 （记者罗知之）人民银行货币政策司课题组发文称，根据国务院常务会议要求，人民银行还将尽快推出1000亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资，促进解决疫情防控中的痛点难点。 文章指出，今年以来，面对百年未有之大变局和新冠肺炎疫情叠加的复杂局面，各地区各部门有力统筹疫情防控和经济社会发展，我国经济运行总体实现平稳开局，经济发展有韧性有活力，长期向好的基本面没有改变。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部