■受访专家：中国市场学会海疆丝绸之路工作委员会主任 王晓鹏

自然资源部日前发布数据显示，2021年中国海洋经济总量再上新台阶，首次突破9万亿元（人民币，下同），达90385亿元，比上年增长8.3%，对国民经济增长的贡献率为8.0%。

日本《日经亚洲评论》近日刊文指出，作为全球97%的水和约80%动植物的家园，海洋是地球“最后的边疆”。中国正努力挖掘海洋的经济潜力。在2012年联合国可持续发展大会上，“蓝色增长”成为一项目标和国际公认的社会经济发展引擎。10年后的今天，中国已在“蓝色增长”和“蓝色治理”方面处于领先地位。

中国管辖海域面积约300万平方千米，大陆海岸线长1.8万千米，是典型的海洋大国。当前，海洋经济正成为中国建设海洋强国的重要支撑。

中国海洋经济发展呈现三大特点：一是陆海统筹一体化。当前中国陆海两栖经济的互动发展，已经历史性地超越了陆海地理空间的限制；二是产业发展高端化。近年来，支撑高质量发展的蓝色新动能正在加速形成，产业要素高端化与产业链高端化齐头并举；三是海洋生态优先化。伴随海洋产业布局和结构的不断优化，海洋产业的绿色转型方兴未艾，成为海洋经济发展的优先级板块。

党的十八大以来，中国海洋治理体系和治理能力现代化水平得到有效提升，海洋管理体制创新、海洋权益维护、海洋生态文明建设、海洋法律法规制定四大要素全面推进，开发海洋、利用海洋、保护海洋、管控海洋四大能力全面跃升。同时，海洋科技对海洋经济贡献率持续加大，已经成为支撑海洋经济发展的关键要素。随着中国海洋科技研发投入的不断增长，海洋技术创新体系日趋完善，形成了以海洋渔业、海洋交通运输业、海洋油气业、滨海旅游业、船舶制造业、海洋工程与建筑业等为支柱产业的全面发展的海洋产业体系。

当前，中国持续扩大对外开放，着力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在这一历史进程中，大力发展海洋经济，坚持走开放合作之路，积极应对当前经济形势与内外风险，是中国海洋事业发展的应有之义。

下一步，应从五个关键词入手，继续推动海洋经济高质量发展。

第一，“沿海”。“沿海”是中国海洋经济发展的主要载体，是中国海疆的陆域主体部分。要推动商品要素资源在各沿海省区市范围内畅通流动，形成一批海洋经济强市、强县，使海洋产业成为沿海地区的支柱产业。

第二，“海域”。“海域”是中国海洋经济高质量发展的重要依托。应当在大力发展海洋渔业、海洋油气业等传统产业基础上，依托海洋科技创新进一步优化产业布局，在新型海洋化工、海水淡化及综合利用、海洋生物医药等领域取得更大突破。

第三，“海路”。“海路”是以21世纪海上丝绸之路为主要代表的重要海上航路，是拓展中国经济发展的新空间。通过构建一条现代海上丝绸之路，将中国与沿线各国的沿海港口城市串联起来，实现海上互联互通的共赢发展。

第四，“海外”。“海外”是指中国与各个海洋国家之间的双边及多边海洋合作。通过与有关国家交流海洋科学、技术、管理等方面的理念和经验，吸引国外资金和技术，提高海洋产品附加值，加快海洋技术研发，同时推动极地、公海和国际海底资源等开发利用，着力打造多层次、立体化的海洋开放合作平台。

第五，“海洋命运共同体”。中国作为负责任的海洋大国，积极参与国际海洋治理，在“海洋命运共同体”理念指导下发展开放型海洋经济，以中国智慧、中国方案积极参与塑造新型国际海洋治理格局，确保各国合理开发海洋资源的权利，共同维护全球海洋秩序，携手建设人类赖以生存的蓝色家园。

（本报记者 李嘉宝采访整理）

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