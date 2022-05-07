本报记者 严 瑜

5月4日，中国载人航天工程办公室发布中国空间站示意图。根据计划，中国空间站将于今年完成在轨建造。此前，中国神舟十三号载人飞行任务取得成功，标志着中国空间站关键技术验证阶段圆满完成，并将进入建造阶段。

谈及中国航天事业近年来取得的飞速发展，外媒纷纷赞叹，中国太空探索“推力”强劲。

中国展示航天大国地位

随着神舟十三号载人飞船返回舱于4月中旬成功着陆，中国空间站建设再次成为国际社会关注焦点。

新加坡《联合早报》网站报道称，神舟十三号载人飞船是目前中国在轨驻留时间最长的飞船，也是首次采用快速返回模式“回家”的飞船。在太空“出差”长达半年的3名中国航天员平安返回，不仅意味着此次任务圆满结束，还为中国空间站关键技术验证阶段画上圆满句点。

日本共同社报道称，3名航天员在空间站“天和”核心舱进行了技术等方面的验证，中国反复进行航天员的轮换和物资补给，为空间站的运行作准备。

《联合早报》引述中国载人航天工程办公室日前发布的消息称，根据任务安排，2022年将完成中国空间站的在轨建造，共计划实施6次飞行任务。其中，神舟十四号载人飞船将在6月发射，之后还将实施神舟十五号载人飞船发射任务。

近年来，中国航天取得一系列里程碑式成就，中国人探索太空的脚步迈得更稳更远。

土耳其广播电视公司国际频道报道称，中国积极发展航天事业，此前已成功发射火星探测器，并成为首个实现航天器在月球背面软着陆和巡视勘察的国家。

美国太空网站报道称，执行神舟十三号载人飞行任务的3名航天员，在为期半年的任务期间，开展了两次“天宫课堂”，在空间站进行太空授课。该网站引述英国学者莫莉·西尔克的观点称，在“天宫课堂”上，观众与航天员的实时互动全面展现了中国航天技术成就，凸显了中国航天的实力，将会鼓励和推动青年一代从事科研工作。“中国展示了航天大国地位，也传递了希望造福全人类的愿望。”

稳步推进月球和深空探测

2022年初，国务院新闻办公室发布《2021中国的航天》白皮书，介绍2016年以来中国航天活动主要进展、未来五年主要任务，进一步增进国际社会对中国航天事业的了解。

法国《回声报》网站报道称，根据统计，2021年中国进行了55次航天发射，发射次数世界第一，同时也创造了中国航天发射次数的新纪录。

法国《舆论报》报道称，中国航天科技集团有限公司表示，2022年计划安排40余次宇航发射任务，其中载人航天任务6次。该报认为，这表明中国将建设航天强国作为重要目标，正如中国领导人曾指出的，航天梦是强国梦的重要组成部分。

2022年是中国载人航天工程实施30周年。美国科技网站Ars Technica日前发文称，自2010年以来，中国航天事业的飞速崛起是全球航天领域最大的变化之一。在轨道发射方面，2022年全球的数量可能会再创新高，中国的航天事业也将继续高速发展。

近年来，从“天和”入九天，到“天舟”完成妥投；从“祝融号”巡游火星，到中国航天员“入住”太空……一次次激动人心的发射让世界看到，中国太空探索范围更深更广，深空探测能力持续增强。

美国国家航空航天局太空飞行新闻网站评价称，中国一系列航天发射和外星着陆任务取得成功，使中国稳步推进其他深空探测任务。

《今日印度》周刊注意到，中国已批复探月工程四期任务，包括嫦娥六号、嫦娥七号和嫦娥八号任务，这3个任务将在未来10年内陆续实施。

日本《朝日新闻》指出，中国发射的无人探测器“嫦娥四号”在2019年实现了人类探测器首次月球背面软着陆。2020年发射的“嫦娥五号”带回了月球样品。致力于成为太空强国的中国，正在不断积累自身的太空探测技术。

深化高水平国际合作

探索未知宇宙、发展航天技术，是人类的共同事业，离不开世界各国的通力合作。

《印度斯坦时报》网站报道称，根据《2021中国的航天》白皮书，过去5年，中国除了向委内瑞拉、苏丹和阿尔及利亚交付卫星外，还完成了巴基斯坦遥感卫星一号的在轨交付。此外，中国还与巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿根廷、南非、阿尔及利亚、泰国等国家开展卫星导航合作。

《朝日新闻》注意到，白皮书公布了中国将与俄罗斯联合发起国际月球科研站计划。

中国外交部发言人此前曾表示，进入空间站阶段，中国将继续加大国际合作与交流的深度和广度，使中国空间站成为造福全人类的太空实验室。

俄《报纸报》援引航天专家的话称，中国建设空间站有一个深思熟虑的科学计划，空间站舱段有大量科学研究装置，还使用通用设备，便于未来邀请外国研究人员参与科研。

据悉，中国空间站是历史上此类项目首次向联合国会员国开放。目前，已经有17个国家、23个实体的9个项目，成为中国空间站科学实验首批入选项目。

法新社报道称，中国空间站将成为国际太空合作的重要平台。

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略在接受媒体采访时，十分赞赏中国发展航天事业所坚持的合作共享原则。“科技创新必须坚持开放合作。中国航天事业发展坚持独立自主与开放合作相结合，深化高水平国际交流与合作，在外空领域推动构建人类命运共同体。”

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