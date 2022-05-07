原标题：【稳链进行时】保供应、促生产 多地“链”上发力

3月份以来，受国内疫情影响，部分原材料和产成品运输受阻，不少企业面临零部件供不上、物流阻滞运不来等难题。

对此，各地区各部门积极行动，统筹疫情防控与经济社会发展，抓实抓细保畅通、多措并举促稳定。据不完全统计，目前已有超过20个省份出台了保障产业链供应链畅通、增强产业链供应链韧性的相关举措——机器的轰鸣声又回来了。

连日来，在华润微电子重庆园区，每天有数百万颗集成电路芯片产出，生产经营稳步推进。公司副总经理庄恒前说，企业大量原材料来自长三角地区。政府部门帮助企业纳入重点产业链供应链“白名单”后，不仅企业生产有保障，在长三角的供应商也运转正常。

畅物流、保供应……据了解，目前重庆全力实施保链稳链行动，已经成立了汽车和电子行业保链稳链专班，实施“一企一专班”“一链一策”，以最快速度响应企业保供需求。

在长城汽车股份有限公司重庆分公司，焊装车间的员工正在进行焊接作业。新华社（黄伟 摄） 新华网发

“瞄准物流运输、供应商停产两大难题，我们密集施策，千方百计解决堵点、难点。”重庆市经信委相关负责人表示，重庆多部门协同畅通航空、铁路、公路通道，已向企业发放“物资保障运输车辆通行证”572张，帮助重点企业向上海市申请通行证近100张，并发函协调产品关检、转运等事项，现已有大量货车源源不断将物料运到重庆。

此前4月19日，工信部新闻发言人罗俊杰在国新办发布会上表示，将建立重点产业链供应链企业“白名单”制度，通过加强部省协同和跨区域协调，确保重点产业链供应链的稳定畅通。

目前，推进落实重点产业链供应链企业“白名单”制度，已经成为各地稳链、促生产的重要举措。工信部方面表示，下一步将细化实化保障重点产业链供应链“白名单”企业正常运转的各项措施，根据实际扩大“白名单”范围，“一企一策”做好保障服务，以点带链、以链带面确保重点产业链运转顺畅。

此外，多地还通过联动、跨区域协调等方式，解决产业链关联企业物流、原材料跨省域供应堵点等问题。

吉林省依托链长制工作体系，对汽车等支柱优势产业的供应链配套链进行全面梳理，形成核心配套企业清单。在此基础上，建立协调联动机制，着力解决产业链跨省域供应堵点问题，确保产业链供应链配套链稳定运行。目前，吉林全省500户重点企业全部实现复工复产。吉林省工信厅副厅长宋晓辉表示，下一步将着力帮助企业解决物流运输、融资需求、要素保障等难题，助力企业尽快实现稳产满产。

图为芦潮港站集装箱堆场。中国铁路上海局集团供图。新华网发

在长三角，面对疫情对运输物流带来的影响，长三角铁路统筹疫情防控和运输组织，加大货运保通保畅力度。据中国铁路上海局集团有限公司方面透露，4月份芦潮港中心站海铁联运集装箱运量突破5万TEU（传输扩展单元），达到50370 TEU，创单月最高纪录；4月4日装卸车突破千车大关，达到1038车，创单日最高纪录；4月20日装车实现505车的历史最高纪录。

光伏组件、家纺、办公家具、汽车零配件、冰箱等进出口物资通过铁路和港口快速流通，确保内地货物快速出海，海运进口货物快速运抵内陆地区，有力有序有效推动企业复工复产，为确保产业链供应链安全稳定提供运输服务支撑。

解燃眉之急，谋长远之策。

据悉，针对区域产业链供应链存在的问题，许多省市就关键零部件、原材料等“缺项”“弱项”环节策划招商项目清单，精准招引企业，促进一批补链、延链项目落地，助力“强链补链”。

在安徽，通过加强与重点企业沟通对接，梳理出302户重点产业链供应链受阻情况，分级分层协调，有效缓解汽车、电子信息等重点行业的供应链压力。

在山东，通过优选整合11条标志性产业链，支持“链主”企业牵头研究攻关突破关键产品(技术)清单，引导上下游共建共享渠道，稳定供销体系。

日前，工信部副部长辛国斌在接受媒体访谈时，用“四个全力以赴”梳理了下一阶段的工作安排：全力以赴保通保畅、全力以赴助企纾困、全力以赴扩大内需、全力以赴稳定预期。其中，“保通畅”被放在了首位。他强调，稳定产业链大循环是当务之急，也是重中之重。保障重点企业稳定生产，工信部将会同相关部门与地方主管部门协同联动，在做好疫情防控工作的基础上，加强跨区域协调，着力打通一些地方还存在的产业链供应链堵点卡点，加快推动企业复工复产。（文/黄浩）

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