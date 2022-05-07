原标题：货车运输，路畅通了吗

近段时间以来，为保畅通稳市场，中央和地方等职能部门陆续下发政策，要求货运行业疫情防控禁止“层层加码”“一刀切”，充分释放货车运力。当前，货车运输情况如何，能否保障畅行？本报记者采访了几位货车司机。

4月29日下午3时，山东济宁市金乡县40岁的大货车司机王勇在工厂装满货后，把篷布上最后一根绳子扎好，围着车转了两圈，看安全无误后才放心坐上了驾驶室。这次的目的地是湖北荆州。

3个半小时后，王勇到达河南周口东服务区，出示健康码、行程卡，扫“场所码”后，穿防护服的工作人员看了行程码上不带“星”，便直接放行，王勇把车停在外地车辆专门停车区。在服务区休息了4次后，4月30日早上7时，王勇到达湖北荆州。在高速出口等了20多分钟后，他的大货车到了检查点位置，下车做落地核酸检查。“核酸2个小时能出结果，而且不用等，做完直接走，这很方便。”做完核酸，王勇开车直奔目的地卸货。

和王勇一样，山东聊城市莘县货车司机潘跃平的货运之旅也有十几个小时，他的目的地是杭州和义乌。“前段时间，去一趟杭州和义乌要16个小时，尤其是疫情严重的时候，因为高速上的检查审核慢，时间耽误不少。现在好多了，12个到13个小时就能到。”

山东临沂市沂南县苏村镇大货车司机王丰亮也有同样的感受。“正常情况下，从沂南跑高速到山东泰安，只需要3个多小时。疫情严重时，高速管控越来越严，光排队就得三四个小时，真吃不消。”王丰亮说，现在改善了不少，比如，原本泰安高速出口要查验好几次，现在只需在下高速时查验一次，扫码登记信息即可。服务区也可以进，比前段时间方便多了。

4月18日，全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议召开，部署做好物流保通保畅工作。随后，各地相继出台了不少政策举措，全力保障货运物流畅通。随着政策的陆续落地，对不少大货车司机来说，最大的变化就是高速不堵车了。

路畅通了，但还有一些货车司机面临满载而来空载而归的问题。如何让运输资源得到最大化利用？

王勇有自己的办法。他的货车到达厂区卸货地点卸货。因为在车里不能出来，他就拿出手机打开“货满满”APP开始为返程配货，不一会，找到了从湖北荆门拉肥料回山东金乡的活儿。1个小时后，王勇直奔100公里外的配货地装返程货。

“除了司机自己找货，我们也依托网络货运和物流企业，建立了配送司机区域联动平台，及时掌握往返疫情地区车辆清单，采取线上派单、循环发车、闭环管理等方式，确保司机车辆及时到位、健康安全有效保障。”莘县交通运输局副局长王增宽说。

谈起还有什么需要改进的地方，王丰亮直言，整体运输环境好了，但是县与县之间、市与市之间还有自己的“土政策”，不同的地方查验的材料不太统一。比如，回沂南县要出示通行证、行程码、48小时核酸检测阴性证明；蒙阴县只出示行程码；泰安市出高速要从微信小程序上登记接货企业的营业执照、接货人信息、司机信息，并出示行程码、健康码、接种第三针新冠疫苗记录、48小时核酸检测阴性证明。因为各地要求不统一，所以我们出门前就得咨询好当地的政策，各种证明都备着，以防万一。

据了解，为了持续提升车辆通行效率，山东相关部门指导各地科学合理设置公路服务区和收费站防疫检查点，优化检查工作流程，提高查验通行效率，及时增派人员力量、增设绿色通道，最大限度减少群众等候时间。同时，山东省交通运输厅制定了工作规则、督办制度和部门任务清单、工作“正面清单”“负面清单”，全力做好物流保通保畅各项工作。（记者 王金虎）

(责编：赵竹青、陈键)