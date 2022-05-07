原标题：“我好像下班了，又好像没下班”

北京市人社局近日公布了两起公司因违法延长劳动者工作时间被处罚的典型案例。

除了北京，四川、山东、安徽、河南等多个省也都开始集中排查整治超时加班问题。

“每天不是在加班就是在工作。”在某顶级会计师事务所工作的于红发了一条朋友圈，配图是公司附近的地铁站，即便到了家，移动办公工具上的诸多事项，也让她有“我好像下班了，又好像没下班”的感觉。

北京市人社局近日公布了两起公司因违法延长劳动者工作时间被处罚的典型案例。除了北京，四川、山东、安徽、河南等多个省也开始集中排查整治超时加班问题。

回应民声但存在后续问题

北京人社局近日公布的2022年第一批重大劳动保障违法行为的公告中，有两家公司因为违法延长劳动者工作时间被处罚。

此前，该局还发布通知，3月15日至5月15日期间，在全市组织开展工时和休息休假权益维护集中排查整治，聚焦重点行业企业，集中排查整治超时加班问题。

随着社会经济的发展以及法治建设的完善，社会各界对于超时加班危害的认识也不断加强，首都经济贸易大学劳动经济学院副院长范围教授认为，对于惩治严重超时违法加班的呼声越来越强烈，此次集中整治，是对民众呼声的回应。

从事相关工作10年的人力资源工作者黄蕊倩认为，此次集中整治超时加班维护了劳动者的合法权益，对其他一些严重超时加班企业也起到了敲警钟的作用，让企业自省自查，减少严重超时加班现象。

记者注意到，此次北京两家公司因违法延长14名和44名劳动者工作时间仅被罚款7000元和17600元，依据的是《劳动保障监察条例》第二十五条规定，用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章延长劳动者工作时间的，由劳动保障行政部门给予警告，责令限期改正，并可以按照受侵害的劳动者每人100元以上500元以下的标准计算，处以罚款。因此，每人罚款500元的标准，已经是顶格处罚，但在黄蕊倩看来还是“违法成本太低”，对企业震慑作用都会打折扣。

在中国劳动关系学院劳动关系与人力资源学院教师王潇看来，此次整治超时加班有一定的示范作用。但对于企业来说，激烈的市场竞争是他们想方设法让劳动者多加班的驱动力；对于劳动者来说，就业、医疗、教育等巨大压力是迫使他们接受超时加班的外部原因。

因此，处罚企业并未触及超时工作现象的本质，会带来执行不力的后续问题。

如何界定加班时间成为痛点

于红加完班回到家已是晚上10点多，可她并不能休息，而是打开办公软件，与项目组成员开会商讨这个审计项目的最后过审事项。

不止是于红，很多受访者都表示“我好像下班了，又好像没下班”“生命不息，手机不停”。随着各类移动办公产品的发展，将员工裹挟到了一个“随时随地”处于待命状态的环境中。在这样的环境下，如何界定加班时间成为“痛点”。

我国对每日工作时间有着明确的规定，例如，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过40小时的工时制度；用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。

然而立法上对于工作时间本身的界定却较为模糊。如果公司没有明确员工需要加班，那么员工在下班后继续工作就属于自愿加班，由此产生的超时工作往往不被算作加班。另一方面，不良企业文化的存在让加班变得常态化。那么超时加班的时间如何界定？

对此，范围教授认为，加班时间通常是劳动者在用人单位要求下在正常工作时间之外为完成工作任务而延长工作的时间，实践中关于加班时间的认定确实存在不确定性。但是客观来说，加班时间与工作任务相关，之所以加班、甚至长期加班，跟工作任务的分配不合理有关，这涉及到劳动定额问题。

王潇也认为，超时加班难监督的原因在于，员工收入、职级等与绩效挂钩，员工为了保住工作和收入愿意向管理方妥协，但简单延长劳动时间，实质上无助于高质量发展。

如何杜绝超时加班

据黄蕊倩介绍，在实际工作中，实行标准工时的企业，如果要确认员工加班是需要审批的，这就涉及到拥有审批权的管理方为了降低用工成本而控制批假的数量，对于员工申请加班的行为也起到抑制作用，从而形成“自愿”加班的现象。

在家开完远程会议的于红看了看时间，已是夜里11点半，吃完降压药后她终于可以休息了。长期的熬夜和高强度的工作让刚刚30岁出头的她身体亮起红灯，医生嘱咐多休息可以让血压平稳，但于红停不下来，整个项目需要协作完成，“如果你休息，那上下游协作的同事也没法工作，项目会因为你停下来。”

超时加班的危害是多方面的，范围教授认为，一是侵害劳动者休息权和健康权，严重的超时加班危害员工的身体健康，严重的可能导致过劳猝死。二是破坏市场的公平竞争秩序，如果没有工作时间限制，企业会通过不断延长劳动者的劳动时间来降低成本，对遵守工作时间规定的企业而言不公平。

那么超时加班该如何禁止？在黄蕊倩看来，“最主要的是保护好员工的合法权益，公正透明，例如足额、按时支付加班费或更多的工资，遵循自愿原则。”范围也认为，应该规范劳动定额标准，确立合法用工的意识和制度；同时加大劳动监察执法力度，提高企业违法成本。

“其实很多时候的加班是在等待项目组相关环节的交接。”于红说，企业可以用更高效的组织和管理能力，避免无效加班，尽可能地让员工在合理合法的办公时间内提升效率。（记者 甘皙）

(责编：赵竹青、陈键)