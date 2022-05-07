原标题：五一出行大数据：珠三角、川渝地区出行热度较高

受疫情形势和各地防控政策影响，今年五一假期群众旅行半径较正常时期明显减小。近日，百度地图发布的2022五一出行大数据显示，今年五一假期期间我国高速拥堵压力较去年同期大幅下降，为近5年五一假期高速拥堵最低值，高速拥堵路段显示出较大区域性差异，十大拥堵路段全部位于南方地区。机场客运交通整体遇冷，珠三角、川渝地区等多地火车站客流稍有上升。市内、近郊的自然景点热度上升，部分低风险地区涌现假期购物潮。

交通出行大数据平台显示，今年五一假期期间，反映高速拥堵的多项指标较去年同期均出现大幅下降。其中，全国高速平均拥堵里程为292.74公里，较去年同期下降79.3%，全国高速拥堵里程峰值出现在5月4日15:30左右，为998.61公里，较去年五一假期高速拥堵峰值（2021年5月1日高速平均拥堵里程峰值8276.55公里）下降约88%。

此次五一假期的高速拥堵显示出较大的区域性差异，拥堵路段集中在川渝、珠三角一带。假期期间，全国最堵的十大高速路段分布在渝宜高速、成温邛高速、深罗高速、深岑高速、江罗高速、蓉昌高速、界水高速、包茂高速、沪蓉高速、虎岗高速。十大拥堵路段全部位于南方省市，其中4个位于广东省，6个位于川渝地区，去年长三角地区拥堵较严重的宁宿徐高速、G15沈海高速、G50沪渝高速部分路段今年均未上榜。

交通客运枢纽方面，五一假期期间国内机场客流量普遍下降，广东、川渝等地区的火车站客流指数有所上升，客流量处在较高水平，部分近郊旅游地火车站周边出现拥堵。假期期间，客流指数最高的Top10机场中，有8个较平日有所下降，平均下降幅度约为18%，客流指数最高的三大机场是深圳宝安国际机场、重庆江北国际机场、杭州萧山国际机场。火车站方面，深圳北站、广州南站、成都东站、重庆北站、呼和浩特东站、西安北站、长沙南站、贵阳北站、南京南站、杭州东站为客流指数最高的Top10火车站，其中7个火车站的客流指数较平日有所上升，平均上升幅度约为30%，北京市雁栖湖站、成都市青城山站、成都市都江堰离堆公园站等近郊旅游地火车站在假期旅游人潮的带动下，周边路网拥堵指数位居前列，均较平日有所上涨。

疫情影响下，本地游、短途游、露营游的热度在今年五一假期大幅增长，市内、近郊的公园、植物园、动物园等户外景区周边路网拥堵程度较平日出现大幅上涨。拥堵指数最高的十大热门景区分别为广东惠州的惠东港口海龟自然保护区、四川成都的青城后山、广东深圳的大梅沙海滨公园、辽宁大连的英歌石植物园、四川成都的街子古镇、陕西西安的白鹿原白鹿仓、陕西西安的西安秦岭野生动物园、广东阳江的海陵岛大角湾海上丝路旅游区、安徽合肥的合肥滨湖国家森林公园和贵州贵阳的花溪公园，这些景区的拥堵指数较平日平均上涨约63%，其中青城后山景区周边路网拥堵较平日上涨高达99.94%。

作为市内出行的重要目的地，五一假期期间热门购物中心的客流指数也出现普遍上升。客流指数排名前十的购物中心中，有8个较平日有不同程度的上升，其中位于低风险地区的西安市赛格国际购物中心、兰州市兰州中心的客流指数较平日分别上升82.00%和123.11%，显示出明显的假期购物潮。

2022年五一假期期间我国的人口迁徙数据也同时发布。平台数据显示，五一假期全国人口迁徙规模指数较去年同期下降51.68%。人口迁徙整体呈现“两头高，中间低”的首尾双高峰态势，第一个迁徙规模高峰，也是整个假期的人口迁徙规模指数峰值出现在假期首日（4月30日），第二个高峰出现在假期最后一天（5月4日），较首日迁徙最高峰下降约14%。

数据显示，五一假期全国热门迁徙城市主要集中在广东省、川渝地区和中部省份的省会城市，TOP10城市为成都、深圳、广州、东莞、重庆、佛山、西安、长沙、惠州和武汉。

清华大学社会科学学院副院长、数据治理研究中心执行主任孟天广表示：“城市公共交通管理事关国计民生，尤其是在当下，交通数据在疫情防控的过程中起到了巨大作用。”

国研新经济研究院创始院长、新经济智库（CiNE）首席研究员朱克力认为：“数字经济时代，大数据成为支撑宏观经济决策的战略级资源，为释放发展信号提供着巨量经济价值。”

(责编：赵竹青、陈键)