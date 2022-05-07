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累计行驶近2000米 “祝融号”准备在火星“过冬”

2022年05月07日09:22 | 来源：新华网
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原标题：累计行驶近2000米 “祝融号”准备在火星“过冬”

　　记者6日从国家航天局获悉，截至5月5日，“天问一号”环绕器在轨运行651天，距离地球2.4亿千米，“祝融号”火星车在火星表面工作347个火星日，累计行驶1921米，两器累计获取约940GB原始科学数据，运行正常。

　　环火期间，“天问一号”环绕器携带的7台载荷全部开机，持续开展火星全球遥感探测。

　　据介绍，“祝融号”火星车于2021年8月15日完成了既定90个火星日的巡视探测任务后，继续开展拓展巡视探测任务。当前，“祝融号”火星车所在区域已进入冬季，与我们地球相似，进入冬季后，北半球区域太阳光照高度角下降、光照时长缩短。根据测量，火星车当地正午最高温度已降至-20℃，夜间环境温度低至-100℃以下。此外由于存在沙尘天气，致使光照强度进一步减弱，影响火星车太阳翼电池阵的发电能力。近期，工程团队采取转动太阳翼调整光照角度、减少每天工作项目和时长，实现能源平衡。

　　火星的自转周期与地球接近，一个火星日仅比地球长约40分钟，火星的自转轴倾角为25.19°，与地球也非常接近，因此火星也和地球一样存在昼夜交替和四季变化。而火星的公转周期约是687天，即1个火星年相当于1.9个地球年，这意味着火星每个季节的平均持续时间约是地球上的2倍。

　　去年“祝融号”刚着陆时，火星运行至远日点附近时，太阳直射点在北半球，那时北半球刚进入夏季、南半球进入冬季。现在，着陆火星近1年，火星运行在近日点附近，太阳直射点在南半球，“祝融号”所在的北半球正在进入冬季、南半球进入夏季。

　　未来两个月，太阳直射点还将继续向火星南部移动，大约在7月中下旬到达南回归线附近，届时火星北半球将进入一年中最冷的时节。为了安全度过火星寒冬、沙尘暴等极端天气，“祝融号”火星车设计了自主休眠等工作模式，在能源降低到一定程度后会自动进入休眠模式，等到环境条件逐渐转好后，再恢复正常工作模式。(记者：宋晨、胡喆)

(责编：赵竹青、陈键)

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