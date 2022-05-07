原标题：警惕以新职业名义招摇撞骗

今年以来，以新职业为噱头的营销屡见不鲜，收费乱、发证滥、宣传无底线。当前正值求职就业旺季，不少求职者因此上当受骗，需引起各方高度警惕。

元宇宙场景建造师、高级碳排放管理师、家庭教育规划师……新职业催生考证热，一些机构以山寨证书诱导求职者缴纳巨额费用，声称证书挂靠权威部门，刻意夸大证书作用。实际上这些证书只是社会培训机构发放，并未得到权威部门认证。动辄数万元的价格，让求职者不但花了冤枉钱，还浪费了时间。

新职业如雨后春笋般出现，也带火了职业教培市场。一些机构在没有培训资质的情况下，随意开设相关课程。由于没有统一标准，导致课程临时拼凑，内容五花八门，质量参差不齐，到头来学员根本没有学到真本事，发现上当却又陷入维权困境。

种种乱象的存在，固然与不法之徒投机取巧牟取利益息息相关，也与求职者的盲从心态有关。当前，不少人对新职业还有认知误区，甚至将其当作职业发展的捷径。诚然，新职业伴随新业态应运而生，有着巨大的社会需求潜力，但任何事物的发展壮大都不可能一蹴而就，新职业的发展也不例外。求职者应摒弃功利心态，脚踏实地，才能有更好的职业发展空间。

当前，不少新职业的人才培养体系尚未完全建立，易让违法分子有可乘之机，加之监管没有及时跟进，乱象时有发生。如果任由相关机构招摇撞骗，不仅会损害求职者利益，扰乱就业市场，还会使新职业被污名化，影响其长远良性健康发展。

新职业代表着崭新发展方向。作为新生事物，在发展之初亟需行业规范和标准体系，尤其需要有针对性的制度设计和完善的法律法规，建立合理的人才培养体系。对于已出现的问题，相关部门应高度重视，切实研究对策加强监管，让新职业在规范中走向成熟，在成熟中走向市场。郭存举

(责编：赵竹青、陈键)