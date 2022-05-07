原标题：千方百计促进消费持续恢复

日前召开的中共中央政治局会议强调“要发挥消费对经济循环的牵引带动作用”，这是在全面分析经济形势基础上部署的一项重要工作。联系不久前国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，提出了五方面20项重点举措。为巩固发展14亿多人大市场打出的促消费“组合拳”，引发了国内国际广泛关注。

从国民经济运行看，消费对经济发展具有持久拉动力，是畅通国内大循环的重要引擎，也是形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡的关键环节，事关国计民生。从当下中国经济形势看，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力没有改变，一些不利因素还在复杂演变，新的下行压力进一步加大。面对形势任务和严峻考验，我们既要有充分认识，更要有应对办法。千方百计、综合施策，释放消费潜力，促进消费持续恢复，无疑至关重要。

国家统计局数据显示，2021年，我国最终消费支出增长对经济增长贡献率为65.4%，高于资本形成总额贡献率，是国民经济稳定恢复的主要动力，消费的“压舱石”作用凸显。今年一季度，得益于传统消费转型升级、新型消费潜力释放、线上消费强势“补血”，市场销售总体保持平稳增长。但3月份以来，国内疫情多点频发，对消费市场冲击较大。3月份，社会消费品零售总额同比下降3.5%。居民出行明显减少，接触性、聚集性消费受到较大影响，消费持续恢复的基础仍需巩固。

在《意见》提出的重点举措中，列于首位的是“围绕保市场主体加大助企纾困力度”，这是促进消费有序恢复发展，进而稳住经济基本盘的一个关键所在。由于新冠肺炎疫情直接冲击消费端，冲击中小微企业和个体工商户，给低收入群体和基本民生带来很大影响。目前，我国有超1.5亿市场主体，承载着数亿人就业创业。保住市场主体，就能保住就业；有就业，就有收入和消费，就能推动经济增长。中央和各地纷纷出台减税降费、缓缴社会保险费等纾困举措，一些外卖平台等相关企业也积极响应，通过降低佣金帮助中小商户渡过难关。

实践表明，减税降费为企业雪中送炭、助企业焕发生机，是助企纾困的直接有效办法。各地还要结合实际，依法出台税费减免等有力措施，使减税降费力度只增不减，以稳定市场预期。另外，金融系统也要通过降低利率、减少收费等多种措施，向实体经济让利，对受疫情影响严重的行业企业给予融资支持，避免出现行业性限贷、抽贷、断贷。

稳消费增长、促消费升级是一项系统工程。做好基本消费品保供稳价、推进实物消费提质升级、持续拓展文化旅游消费、充分挖掘县乡消费潜力、合理增加公共消费、营造安全放心诚信消费环境等等，都是增加消费“压舱石”分量的重要工作。

应当看到，疫情对消费的影响是阶段性的，随着疫情得到有效管控、政策效应逐步显现，正常经济秩序将快速恢复，消费也将逐步回升。我国拥有14亿多人口、中等收入群体规模全球最大的国内市场，又有远近兼顾、协同发力的政策支持和工作部署，消费长期向好的基本面不会改变。对此，我们应有充分的信心。金观平

(责编：赵竹青、陈键)