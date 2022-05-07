原标题：狠抓资本市场风险防控

防风险是资本市场改革发展的永恒主题。狠抓资本市场风险防控，监管很重要，筑牢“安全网”、加固“防护栏”是其中应有之义。当然，资本市场发展非一日之功，风险防控也不可能一蹴而就。应坚持市场化、法治化方向，加强宏观研判，把握政策节奏，提升风险防控工作的主动性和预见性。

近日，证监会召开专题会议指出，要坚持不懈狠抓资本市场风险防控，再次强调风险防控的重要性。这对于进一步有序化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险底线，指明了方向。

资本市场是高风险市场，防风险是资本市场改革发展的永恒主题。此次证监会提出“狠抓”一词，释放出要下沉、严防死守的信号，这是综合眼下国内国际大势的必然选择，也是未雨绸缪、防微杜渐的必要之举。

当前，我国经济运行稳中有变，面临诸多不确定性不稳定性因素。从外部来看，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延、地缘政治冲突导致风险挑战增多；从内部来看，经济下行压力有所加大，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。这些都给资本市场特别是股市的正常运行造成一定干扰。

“宜未雨而绸缪，毋临渴而掘井。”在我国资本市场规模体量日益庞大，国际化、市场化程度大幅提高的当下，内外部市场哪怕有一点细微变化，都可能引发连锁反应，稍有不慎就会形成系统性、区域性风险，这需要相关各方强化底线思维，将风险防控工作摆在更加重要的位置。要准抓各类潜在风险“引爆点”，在与风险的赛跑中赢得主动、抢占先机，为经济发展创造平稳健康的金融环境。

资本市场风险防控如何抓？策略很重要。金融风险突发性、传染性强，传导机制越来越隐蔽，化解相关隐患不能“一刀切”，需要分类施策、精准拆弹。比如，让债券违约风险降下来，在具体实施进程中，既要抓好重点个案的风险处置，也要尽可能消除外溢影响，防止个别性、局部性的违约风险演变为系统性、全局性的信用危机。同时，对于新的风险苗头和金融乱象的新表现，也不能掉以轻心，需要保持动态监控，见微知著、抓早抓小。要通过前瞻性排查，找到有可能成为“导火索”的各类风险点，对“伪私募”、“伪金交所”、多种伪财富管理等开展专项整治，为资本市场稳定运行及时“排雷”。

狠抓资本市场风险防控，监管很重要。实践证明，监管能力与制度缺陷是风险产生的一个重要原因，筑牢“安全网”、加固“防护栏”是有效防范化解风险的应有之义。监管部门要顺应金融业态综合化、平台化、集团化、线上线下一体化，以及金融风险突发性、传染性增大等新变化，持续健全风险监测、预警、处置、问责机制，坚持以“零容忍”态度严打市场违法违规行为，切实提升监管效能。唯有有效消除监管真空、防止监管套利、避免风险交叉传染，资本市场的稳健运行才更有保证。

市场平稳运行不是守出来的，坚定推进改革开放是防范化解风险的治本之策。要以全面注册制改革为契机，统筹推进提高上市公司质量、完善退市机制、建设多层次资本市场、健全证券执法司法体制机制和投资者保护体系等重点改革，通过推进关键制度创新，不断夯实市场的内生稳定机制。市场越成熟，机制越完善，风险防控能力就越强。

当然，资本市场发展非一日之功，风险防控也不可能一蹴而就。狠抓风险防控，切忌操之过急、操之过猛，因防控风险而形成新的风险。应坚持市场化、法治化方向，加强宏观研判，把握政策节奏，做好预期管理，提升风险防控工作的主动性和预见性。唯有如此，方能迎来更加繁荣健康的资本市场，助力中国经济走向更高质量的未来。李华林

(责编：赵竹青、陈键)