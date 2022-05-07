原标题：煤炭价格降了！供应保持高位，煤价调控保障能源安全

煤炭价格降了！供应充足吗→

近期，国家发改委先后印发了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》和2022年4号公告，明确在5月1日起实施。为确保相关政策落地见效，今天，国家发改委价格司召集重点煤炭和电力企业、行业协会、全国煤炭交易中心等机构召开专题会议，研究加强煤炭价格调控监管工作。

国内煤炭价格回落 供应保持高位

记者了解到，受到煤炭价格调控措施的陆续出台、国内煤炭产能的加快释放，以及煤炭消费进入淡季等因素的影响，目前，国内煤炭价格已逐步回归到合理区间。

4月份，秦皇岛港5500大卡下水动力煤中长期合同价格720元/吨，与3月份持平，此外，进入5月份之后，部分港口煤炭现货价格已经有所回落。

国内某煤炭贸易企业负责人 李群立：目前港口煤炭的现货成交价，包括坑口的成交价都已经回归到国家最高限价的范围内。举一个例子，北方港5000大卡的煤炭，3月中旬最高成交价到1650元/吨，现在回归到1000元左右，大概回调了600元/吨。

据国家统计局数据，一季度规模以上企业原煤产量约10.8亿吨，同比增长10.3%；其中，3月份规模以上企业原煤产量3.96亿吨，同比增长14.8%，3月份日均产量1277万吨，创历史最高水平。

国家发改委价格监测中心工业品处高级经济师 陈林：煤炭的生产保持在一个相对高位水平，同时短期内煤炭的需求也属于相对的淡季，有利于为后期迎峰度夏来预留出一些库存来。

根据要求，今年我国将新增煤炭产能3亿吨，同时，增量将进一步向晋陕蒙新地区集中。

国际煤价居高不下 国内调控煤价保障能源安全

受俄乌局势影响，国际煤炭价格大幅上涨。如何通过合理调控来稳定国内市场，保障国家能源安全？

今年以来，国际煤价大幅上涨。4月份印尼动力煤出口指导价288.4美元/吨，比3月份上涨41.6%，同比上涨232.7%；这也间接影响国内市场价格。

国内某煤炭贸易企业负责人 李群立：进口煤到中国的成本太高，可能会减量，从需求的角度来看，迎峰度夏的需求肯定比现在要好，但是我们也要看复工复产的一些情况。

为了稳定煤炭市场价格，各部门正在落实2022年电煤中长期合同全覆盖，也就是煤炭企业和电力企业等用户签订的一年及以上期限的合同。

全国煤炭交易中心指数部副总经理 孟海：现在煤炭中长期合同在电煤这块已经实现了全覆盖，在整个煤炭资源端也达到了80%的覆盖，整个中长期合同已经成为中国煤炭供需的基本盘。

目前，我国煤炭自给率已经达到93%，国家发改委也明确了煤炭中长期合同的合理价格区间和煤炭领域经营者哄抬价格行为认定标准，引导煤炭价格在合理区间运行。

全国煤炭交易中心指数部副总经理 孟海：之前我们更多提到的是中长期合同的价格引导，和中长期合同的上下区间管理和预期引导，这次又把现货进行价格预期引导，这样两块进行了统一和联通，这样更有利于形成统一的市场，来维护国家能源安全。

(责编：赵竹青、陈键)