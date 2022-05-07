庞彩霞

原标题：政策利好释放汽车消费能量 促销让利点燃消费者热情

“目前购买新能源汽车免购置税，还可以享受8000元的购置补贴，再加上发放的消费券，非常实惠。”在广州正佳广场一汽大众新能源体验中心店内，市民刘晓芳告诉记者，她最近想购置一辆新能源汽车，正好趁着“五一”假期来看看。“五一”假期前后，广州通过举办“汽车消费节”、发放汽车消费券、增加购车指标等方式，全面点燃消费者购车热情。

在汽车上牌量方面，广州每年以两位数的增速平稳增长，目前全市汽车保有量已突破300万辆。记者从广州市商务局了解到，去年以来，广州市抓住广州国际汽车展等节点，落实新能源汽车“免限购”、综合性补贴、车辆购置税优惠、以旧换新等政策措施，2021年全年限额以上汽车类零售额同比增长11.8%。今年一季度，广州市汽车消费持续回暖，汽车类商品零售额达309.55亿元，同比增长9%。其中，新能源汽车类商品零售额同比增长1.2倍，零售额达81.32亿元。

今年4月份以来，在广东省及地市政策组合激励下，广州车市继续“暖风”劲吹。4月初广州启动“汽车消费节”活动，期间全市举办了60余场促进汽车消费系列活动，以现金减免、综合性补贴、金融普惠等方式促销让利，推动汽车消费持续回暖。5月，广州市商务局计划为市内购车客户派发价值1000元的消费券，该消费券属于政府补贴，无需销售店承担相应的成本，凡使用信用卡支付车款，且支付金额大于2万元即可领取。

根据日前发布的《广东省进一步促进消费若干措施》，广州将继续实施去年以来的汽车以旧换新政策，报废旧车购买新能源汽车最高可获补10000元/辆。同时，还鼓励购买新能源汽车。5月1日至6月30日，对个人消费者在广东省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车，财政将给予8000元/辆补贴。在此期间，广州还将增加3万个购车指标，更好满足群众购车需求。

“五一”假期，政策大红包促使车市迎来新一轮销售高峰。记者在广州汽车经销店走访时留意到，各汽车品牌宣传力度都有所增加，门店促销氛围非常浓厚。不少广州市民趁着“五一”假期到店内试车、咨询相关政策。“‘五一’期间，我们门店几乎每天都能卖出四五十辆车，是平时销量的两三倍，有不少顾客都是冲着补贴来的。”位于天河区的广汽丰田销售店销售组长黎望说。

广汽乘用车副总经理兼广汽传祺销售公司总经理李勇介绍，“五一”假期，传祺通过整合营销策略，多渠道多手段促进消费者购车。“五一”期间，传祺全系热销，订单超10000台，其中GS4、GS4 PLUS等几款车型市场订单环比大增。

提振市场需要组合出招

本报记者 周 琳

自4月底开始，天津市西青区、津南区启动汽车消费券发放活动。其中，西青区发布2022年首期汽车促消费活动，汽车消费券总额将达1000万元；津南区推出2022年津南区国际消费季购车消费券活动，将发放800万元购车消费券。

据了解，西青区的2022年汽车促消费活动时间为4月27日至8月31日共4个月，77家汽车销售企业参加。西青区商务局服务业管理科科长张婷介绍，此次活动针对购买家用新车的个人消费者(燃油车或新能源汽车)、购买新能源汽车的个人消费者、分期购车的个人消费者，由西青区政府及部分金融机构提供购车补贴及政策。在活动合作汽车销售企业新购买“国六”标准燃油车或新能源汽车且为7座以下(含7座)家用小客车的居民均可享受，单车最高补贴可达4600元。

津南区的消费券活动略有不同。在购置燃油汽车、混合动力汽车方面，购车金额5万元(含)至10万元每辆可补贴2000元；购车金额10万元(含)至20万元每辆可补贴3000元；购车金额20万元(含)以上每辆可补贴4000元。津南区商务局市场建设科科长李连柱介绍，津南区的汽车消费券活动适用以个人名义在“适用汽车企业”购置新车的个人消费者，购置新能源汽车也可以获得不同额度的补贴。

除此之外，为拉动汽车消费，天津市部分商业银行还提供信用卡购车分期与汽车主题支行相关服务。据建设银行天津市分行信用卡业务部业务经理赵寅罡介绍，目前，建行购车分期业务已与多品牌厂商合作，天津地区150余家建行天津市分行合作汽车经销商均可办理。购车分期业务涵盖燃油车、新能源车及清洁能源车等新车、二手车(新能源二手车除外)，授信限额从2万元至80万元不等，分期期限从6期至60期(即5年)不等。

南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，无论是汽车消费券，还是信用卡购车分期业务，均有望促进居民汽车消费，提振汽车企业利润，进而稳定就业，拉动经济。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林表示，当前发放汽车消费券的方式从需求出发很有必要，但要以产业结构优化为引导，引导节能减排。同时要通过保供给、稳供给来推动汽车产业链的稳定运行，为汽车需求在疫情后的复苏做好准备，打好基础。

完善配套激发需求活力

本报记者 柳 文

“五一”假期，浙江杭州汽车销售迎来新一波高潮。得益于购车补贴等政策支持，当地市民看车、购车热情高涨。在杭州市拱墅区一家五菱汽车4S店，从进店看车到下单订购不到10分钟，市民赵明就买下一款宏光MINIEV。

据了解，根据当地的政策，3月26日至5月4日，消费者到拱墅区指定的53家汽车销售企业购买7座以下非商用车辆，即可享受2000元或8000元的分档消费补贴，补贴由政府和企业各承担一半。目前，拱墅区政府共投入2230万元用于此次购车补贴。统计显示，纳入监测的12家汽车销售企业，“五一”期间实现销售额9295万元，同比增长5.4%。

“政府发放购车补贴，起到了‘四两拨千斤’效果，让商家和消费者实现‘双赢’，为区域汽车消费市场复苏注入动力。”拱墅区商务局商贸科科长方纪元说。

除拱墅区外，今年以来，杭州市上城区、富阳区、桐庐县等区县(市)也发布相关汽车补贴政策，提振汽车消费。

为增强汽车消费市场活力，杭州市持续开展汽车“以旧换新”活动。同时，增加新能源汽车和清洁能源汽车推广力度，加快推进城市公共领域车辆使用新能源或清洁能源汽车。

促进新能源汽车消费，完善的配套设施必不可少。目前，杭州市已基本实现公共充电服务全覆盖，建成主城区0.9公里、县域城区3公里充电圈。

“新能源汽车消费蓬勃发展，一方面反映出新能源汽车技术快速提升，品质、性能得到消费者认可，另一方面也得益于政策引导有力，配套设施不断完备。”浙江省市场协会秘书长吕振华认为，新能源汽车将在扩大内需、拉动消费中发挥更大作用，为加快构建新发展格局提供更有力支撑。

吕振华建议，进一步放宽限购指标，实施购置税减免、微型电动车下乡补贴和购车抵个税等系列政策，有针对性拉动首购群体消费。此外，要大力推动二手车流通消费，积极引导汽车金融产品创新，逐步完善充换电、停车等基础设施，促进汽车消费稳步增长。

(责编：赵竹青、陈键)