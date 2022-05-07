宋宇晟

原标题：露营经济火爆、概念股大涨，这股热潮能持续多久？

从“五一”假期“整个朋友圈都在露营”到最近的露营概念股大涨，露营的热度似乎正从一种休闲方式传导至资本市场。

在业内人士看来，当前走向大众的露营明显具备精致化的特征。但问题是，这样的“露营热”还能持续多久？

露营火爆，概念股大涨

今年“五一”假期，露营成为潮流。假期过后，受益于“露营经济”的火爆，多家生产户外用品的公司股价连日出现大涨。

例如，主营产品包括露营帐的牧高笛5月5日涨停，5月6日触及涨停；以诸多户外装备为主营产品的三夫户外节后已连续两个交易日涨停。

分析显示，“露营概念股”大涨，明显受益于刚刚过去的假期中“露营经济”火爆。

文化和旅游部的分析显示，今年“五一”假期，露营成为潮流，“赏花+露营”“房车+露营”“露天音乐会+露营”“旅拍+露营”等众多特色精致露营产品受游客追捧。

中国社科院旅游研究中心特约研究员吴若山指出，今年“五一”假期，核心大城市的客群明显向周边郊区、乡村流动。以享受户外风光、家人小聚、休闲放松为核心的露营成为游客休闲的新热点。

精致露营，注重出片率、氛围感

露营火热的同时，相关商品销量在4月就已出现明显增长。

记者了解到，淘宝天猫上露营相关商品成交4月同比增长超200%。天幕、营地车、户外椅子凳子、户外桌子、帐篷、野餐垫、野炊炉具、吊床是露营相关商品中最热销的。其中，天幕增长了近30倍，营地车增长了近20倍。

有业内人士指出，当前，国内露营正呈现出大众化、精致化的趋势。

在去哪儿平台的二屏游记中，与露营相关的分享达上万篇。值得注意的是，从去年年底开始起，平台认证为25—35岁的女性用户发布露营内容数量逐日递增。

“随着大量女性消费者的加入，之前露营多是单人背包客的户外野营，现在增添了精致的仪式感。”去哪儿旅行商城负责人任天分析，现在露营用户更多是大众用户，在购买装备时，不仅考虑性价比还有颜值，注重出片率、氛围感。

值得注意的是，在记者采访过程中，不少业内人士表示，如今备受追捧的露营并非一定要在帐篷里过夜。一些人白天在帐篷附近野餐、游玩，晚上还是更愿意住在周边的民宿或酒店。

途家数据显示，“五一”假期期间，提供房车、帐篷、营地等露营相关服务的民宿预订量较去年已猛增4倍。去哪儿大数据显示，部分城市露营地周边酒店预订量同比去年涨幅达145%。无论是公园、山区、营地、装备还是周边住宿，都衍生出与露营相关的商品。

“露营热”之下，还应考虑这些问题

此外，露营经济火爆的同时，也有不少报道关注到如何规范露营的问题。

例如，近期，有网民反映在南宁“开设的20亩帐篷营地已经成为网红点，但是面临各种执法和拆除，非常苦恼”。

对此，南宁经济技术开发区管理委员会回复称，该帐篷营地位于水库周边部分土地，未办理使用林地手续、水土保持、非防洪建设项目洪水影响评价报告审批等相关手续；下一步，经开区管委会将进一步加大相关法律法规的宣传，积极引导相关经营者依法依规保护和利用生态资源。

记者注意到，就有媒体指出，“露营热”背后的软硬件设施并未跟上，比如部分露营地的基础设施不完善，垃圾处理、卫生间修建、明火烧烤等问题引发关注，此外帐篷搭建、户外防护、应急管理等知识也未得到普及。

据《法治日报》报道，对此，有专家认为，未来露营可能会成为一个长期稳定的业态，但其面临的挑战也有很多，如露营受季节和天气影响较大，在冬季难以开展，露营管束相对比较困难等，因此稳定露营业态不仅需要制定相对完善的法律规定，还要发挥法治功能，各地区积极落实政策、完善规定、严格执行。

(责编：赵竹青、陈键)