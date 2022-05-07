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新型骗局“试衣员”：衣服还在，钱没了

吴涛
2022年05月07日09:27 | 来源：中国新闻网
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原标题：新型骗局“试衣员”：衣服还在，钱没了

　　【民生调查局】

　　编者按：这里是民生调查局，见人所未见，调查民生之变。关注你想关注的、你没关注的，调查你想看的、未看到的。

　　中新财经5月7日电(记者 吴涛)近日，一种新型诈骗浮出水面。“成为试衣员免费收各种快递”“免费收香水等各种化妆品小样”“时间自由月入上万”……在一些社交平台和短视频平台上，一股“试衣员”兼职风刮起来，天下真有这样的好事吗？

　　极具诱惑，“试衣员”拍照就赚钱？

　　记者经过“努力”通过初步考核，在某短视频平台联系上了一个招聘“试衣员”的工作人员沫沫(化名)，据介绍，兼职“试衣员”很简单，就是拍照赚钱，单子主要有三种：佣金单、送拍单、寄拍单。

　　招聘“试衣员”工作人员发来的三种接单方式。

　　佣金单需要兼职人员先从指定的电商平台下单，收到货后拍照出图给好评，然后再把快递寄回商家，商家给兼职人员结算佣金和垫付的资金。

　　据介绍，佣金一般在40元至200元之间。“每天做的单子是没有数量上限的，而且每一单至少赚40元。”沫沫称。

　　送拍单需要兼职人员下单收到货后出图给好评，商家返还兼职人员下单垫付的费用。该模式无佣金，但后续快递不需要寄回商家，商品直接送给兼职人员。

　　寄拍单不需要兼职人员垫付商品费用，商家直接邮寄商品，出图给好评后把商品再寄回商家就行。

　　记者注意到，这三种模式都需要兼职人员垫付资金，即便是寄拍单，往回邮寄商品时也得垫付邮费。

　　多个套路，环环相扣

　　值得一提的是，在正式成为“试衣员”之前，还要交入会费。

　　据沫沫介绍，入会费350元，“这个费用算是正常的，如果入会费大于350元到400元的肯定是骗子，但天上也没有白掉的馅饼，入平台还是要交会费的。”

　　记者调查“试衣员”兼职是如何运作的(聊天截图)

　　记者追问：入会费交给谁？有没有收据，用不用签合同？

　　沫沫表示交给“平台财务”。沫沫称，“你先转我，然后我去转财务，线上算一个平台，线下就是一个公司，交给线下管理人员。”

　　有网友在知乎上称，曾加入过“试衣员”平台，“交了400元会费让我去拉人头，拉一个人给我分230元。”

　　此外，近日，还有媒体报道，5名女子兼职做“试衣员”，被骗58万元。

　　你以为这就结束了？万万没想到这才是开始。

　　记者注意到，多位自称受骗的人员称，“在‘试衣员’兼职过程中还会不断让下载各种APP，上传身份证正反面照片，个人信息被收集，甚至稀里糊涂开通了网贷。”

　　知乎平台上关于“试衣员”的部分讨论(截图)

　　还有的是话术骗局，“说好做够200元的佣金就结算，但最后变成做够200单起算，刷了几单后，进退两难。”

　　如何预防？警惕炫耀“收入”账号

　　某短视频平台5月6日发布警惕“试衣员”诈骗安全提示称，兼职需谨慎，凡是涉及刷单，都是诈骗。不法分子会先给受害人提供一些金额不大的任务，并会很快结算工资，博取受害人信任，但后续安排的任务涉及金额会越来越大，使受害人越陷越深。

　　文中沫沫朋友圈发布的会员交流信息(截图)

　　另外，不法分子还会在社交平台展现“试衣员”工作轻松、收入高的假象，吸引受害人主动询问兼职方式。

　　例如，记者翻看沫沫朋友圈，基本全是“入账”截图，要不就是“收快递收到手软”，会员交流免费收到各种快递的信息。

　　近期，随着“试衣员”骗局的曝光，目前在多个平台搜索“试衣员”，就会出现平台已上线的温馨提示：网络求职需谨慎，请勿轻信陌生人传递的兼职、副业信息，切勿掉入诈骗陷阱。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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