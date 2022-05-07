左雨晴

原标题：显示IP属地后，谁还在穿“皇帝的新衣”？

随着微博、抖音、小红书、快手、知乎等平台逐步上线IP属地功能后，一众“身在海外”的“大V”、网红纷纷现出原形，暴露了自己的国内IP属地。

一时间，有人在嘲笑翻车的网红，有人在担心自己的隐私是否因此泄露，也有一些人，在悄悄地修改自己的IP属地。

IP属地功能催热IP代理服务

5日，有媒体报道称，随着各大平台IP归属地功能的上线，付费IP代理的生意红火了起来。但实际上，早在3月微博开始尝试在部分领域显示IP属地时，就已经有人在修改微博IP地址。

3月17日，“微博管理员”发布声明称，“近期，俄乌局势和国内疫情等热点事件频发，引发网友高度关注讨论。站方在加强违规信息排查处置的同时，发现仍存在个别冒充当地网友发布和传播不实信息的行为，为更好维护传播秩序，站方在前期功能基础上，将于未来一周上线‘用户个人资料页展示近期发帖所在地’的功能。”

“一开始发现有很多散布不实消息的微博账号IP归属地有问题，但很快这些账号就修改了自己的IP属地。”对于微博上线的该项功能，有网友对此表示。

这些IP是如何被修改的？

某二手平台上的商家宣传内容。

中新财经注意到，在社交平台上，有不少网友询问如何修改自己的IP地址。而在一些电商平台上，IP代理修改服务已悄然上线。

服务器只要一个月十几元

“想找此类业务，首先要搜对关键词。”尽管目前不少电商平台屏蔽了“IP代理”的关键词搜索，但中新财经尝试搜索了几个关联词，仍然找到了多个提供“IP代理”的商家。

中新财经观察发现，这些商家提供的服务价格不等，往往一天的价格在4-10元不等，包月价格平均下来则更优惠。一些提供境外服务器的商家价格明显更贵，一些商家则注明只提供国内IP代理服务，并提示禁止用于违法违规行为。

来自某电商平台的商家宣传。

在一些商品页面里，有消费者留言询问，是否可用于修改IP地址。而在中新财经询问如何修改IP归属地后，有商家直接提供了操作教程。

“国内IP代理主要是通过国内代理服务器实现。”一位业内人士向中新财经解释了IP代理的原理：“用户这边每发一个网络包，会先到代理服务器做拆包和打包，再转发到微博服务器。微博服务器读取该网络包时，获得的是代理服务器IP，就判为代理服务器的IP属地。微博服务器回送包给代理服务器后，代理再转回给用户。”

“对专业人士来说，操作难度不大。”业内人士告诉中新财经，“租一个服务器，最便宜的也就一个月十几元钱。”

警惕个人信息泄露

对于上线IP属地功能，不少平台表示，初衷是为了减少冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为。

但有网友对此表示了担忧：“开放IP属地，感觉自己的生活隐私被暴露了，也容易挑起地域歧视。”出于种种原因，也有不少网友寻求修改IP地址。

一网友在测试IP修改软件。 截图自微博

然而，修改IP地址真的是在保护自己的隐私吗？

事实上，使用代理服务器依然存在个人信息泄露风险。中新财经注意到，一些代理服务器登录需要实名制。

“相当于你在别人家里，登录社交平台账号密码，别人想看就能看。”业内人士对此形容，“有一些特殊的脚本，也可以查找到代理背后的用户IP。”

(责编：赵竹青、陈键)