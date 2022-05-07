俄宇航员出舱近8小时后返回空间站
2022年05月07日09:28 | 来源：科技日报
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原标题：俄宇航员出舱近8小时后返回空间站
4月29日，俄罗斯宇航员奥列格·阿尔捷米耶夫、丹尼斯·马特维耶夫完成出舱工作，已返回国际空间站。他们在太空舱外共停留7小时42分。
在太空期间，阿尔捷米耶夫和马特维耶夫开展了“科学”多功能实验舱欧洲ERA机械臂的接通和操作准备工作。宇航员谢尔盖·科尔萨科夫在国际空间站内担任机械手操作员。
出舱期间，宇航员接通了ERA机械臂并安装了3个把手，观察其沿着专门制定的飞行基点的运动。
宇航员工作期间还发生了一些意外情况，例如，未自动触发末端控制装置（机械臂的“手”）的脱离，但宇航员已做好应对类似意外的准备，他们借助提前准备好的一套工具，手动打开了机械臂的锁，然后继续工作。
(责编：赵竹青、陈键)
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