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“五一”升级类家电走俏县镇 苏宁易购零售云净水机等多品类销售倍增

2022年05月07日09:36 | 来源：中国经济网
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原标题：乡村消费提质成“五一”经济亮点 苏宁易购零售云卡萨帝冰箱销售增141%

　　今年“五一”期间，优质商品下行提速，乡村消费提质成为假日经济一大亮点。依托遍布全国上万乡镇的超11000家门店，苏宁易购零售云携手1800多个主流品牌落地“5.1嗨购家电节”活动。小长假五天，县乡市场高端、升级类家电走俏，零售云渠道卡萨帝对开门冰箱销售同比增长141%，沁园净水机、美大集成灶销售涨幅分别达168%、153%。

　　根据奥维云网报告，“五一”家电市场虽然受到疫情影响，但在疫情管控相对得力的地区市场恢复较好，甚至出现一些集中购买的小高潮。其中，由于各类管控，消费者对于解禁“窗口”期非常重视，倾向抓紧时间添置、更换家电，例如厨房局改、增添冷柜或者更换更大的冰箱以便存储食物等。

　　苏宁易购零售云数据显示，小长假期间，“大尺寸”家电走俏县镇，创维65寸高清电视销售同比增长227%，美的对开门冰箱销售同比增长142%，海尔卧式冷柜同比增长74%。各地“宅经济”的兴起，也带动了厨电、卫浴品类热销，海尔燃气灶、华帝油烟机、万和电热水器销售涨幅分别达242%、297%、246%。

　　今年“五一”假期，各地政府及渠道商相继出台消费刺激政策，通过发放购物券、推出以旧换新等方式，拉动内需的同时也刺激了消费的提档升级，而占据国内家电市场近三成的县城乡镇，已成为家电新品类、新品牌迭代升级的重要增长极。

　　根据苏宁易购数据，零售云“5.1嗨购家电节”期间，高端家电迎来热销，卡萨帝双开门冰箱销售同比增长141%，松下烘干机更实现三倍增长。同时，随着品质生活理念逐步下沉，净水机、集成灶、空气炸锅等升级品类受到县乡消费者青睐，沁园净水机、美大集成灶销售涨幅分别达168%、153%，空气炸锅品类销售同比增长334%。

　　此外，智能绿色也是“五一”县乡消费的一大特点，数据显示，零售云渠道科沃斯智能扫地机销售同比增长122%，多地以旧换新迎来爆发，其中成都零售云门店帮助超2000个家庭“低碳换新”，实现“绿色转化”770万元。

　　苏宁易购表示，零售云将持续优化门店模型、升级场景体验，引领县乡家电消费场景化、品质化新趋势，让消费者轻松实现家电家居一站购，体验“家门口”的省心服务。

(责编：董童、李源)

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