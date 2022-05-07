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嫦娥五号部分科学数据公开发布

2022年05月07日13:36 | 来源：人民网
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嫦娥五号全景相机环拍成像。国家航天局供图

人民网北京5月7日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局探月与航天工程中心获悉，目前，嫦娥五号探测器有效载荷科学数据处理期已满12个月，为更好地促进科学研究，根据《月球与深空探测工程科学数据管理办法》，自即日起公开发布嫦娥五号探测器有效载荷2级科学数据。

目前，公众可通过访问月球与行星数据发布系统（http://moon.bao.ac.cn）获取有关数据。

嫦娥五号任务是中国航天最复杂、难度最大的任务之一，实现了中国首次月球无人采样返回，这也是中国“探月工程”规划的“绕、落、回”中的第三步。嫦娥五号于2020年11月24日凌晨4时30分在海南文昌航天发射场发射升空，完成月球表面自动采样任务后，于12月17日凌晨1时59分在内蒙古四子王旗着陆场着陆。

据悉，嫦娥五号探测器配置了降落相机、全景相机、月球矿物光谱分析仪和月壤结构探测仪四类有效载荷。嫦娥五号的科学目标是两个方面：一是着陆区的现场调查和分析。开展着陆点区域形貌探测和地质背景勘察，获取与月球样品相关的现场分析数据，建立现场探测数据与实验室分析数据之间的联系；二是月球样品的分析与研究。对月球样品进行系统、长期的实验室研究，分析月壤的结构、物理特性、物质组成，深化月球成因和演化历史的研究。

(责编：赵竹青、吕骞)

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