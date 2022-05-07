新华社北京5月7日电（记者王希）国务院国有企业改革领导小组办公室主任、国务院国资委主任郝鹏7日说，通过持续攻坚，地方国企改革三年行动取得决定性进展，主体任务完成进度超过90%，整体进入决战决胜、全面收官的关键阶段。

他是在7日举行的“地方国企改革三年行动推进会”上作出上述表示的。

国企改革是全面深化改革的重要组成部分。2020年，国企改革三年行动（2020-2022年）正式启动。国资国企系统以实施三年行动为契机，吹响了新一轮改革的“冲锋号”，通过加快深化改革，让企业机制活起来，让布局结构优起来，让发展动力强起来。

郝鹏说，在推进国企改革三年行动中，各地坚持问题导向、目标导向、结果导向，解决了一批长期想解决而没有解决的问题，公司制改革基本完成，剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题全面扫尾，完善中国特色现代企业制度、健全市场化经营机制等改革重点领域取得实质性突破。

据了解，目前地方一级企业及重要子企业全面完成党组织前置研究事项清单制定工作，一级企业及各级子企业基本实现董事会应建尽建；加快经理层任期制和契约化管理，省级国资委监管企业各级子企业经理层签约率达到95%；全国省一级的经营性国有资产集中统一监管比例达到98%。

根据相关安排，国企改革三年行动主体任务将在今年上半年完成，各项任务将在党的二十大召开之前基本完成，今年年底前实现全面高质量收官。

郝鹏表示，下一步国资国企系统要保持战略定力，敢于较真碰硬，强化全面收官，突出抓好改革的质量效果，突出抓好改革成果的制度化长效化，突出抓好典型经验的复制推广。

近年来，改革向纵深推进为地方国企高质量发展注入了强劲动能。来自此次会议的信息显示，2021年，地方国资委监管企业资产总额达到183.7万亿元，营业收入和净利润分别达到35.4万亿元、1.5万亿元，同比分别增长19%、27.4%。

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