2022年4月末我国外汇储备规模为31197亿美元
2022年05月07日18:19 | 来源：新华网
小字号
新华社北京5月7日电（记者刘开雄）国家外汇管理局7日发布数据显示，截至2022年4月末，我国外汇储备规模为31197亿美元，较3月末下降683亿美元，降幅为2.14%。
“2022年4月份，我国跨境资金总体延续净流入态势，境内外汇市场供求保持基本平衡。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，在国际金融市场，受主要国家货币政策预期、地缘政治局势、新冠肺炎疫情等因素影响，美元指数大幅上涨，全球金融资产价格显著下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。
王春英表示，尽管当前外部环境复杂性不确定性加剧，世界经济复苏放缓，国际金融市场波动性较大，但我国统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。
(责编：袁勃、岳弘彬)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 财政部已累计下达400亿元 促进农业转移人口基本公共服务均等化
- 人民网北京5月7日电 （记者王震）近日，财政部下达2022年农业转移人口市民化奖励资金50亿元，推动各地区为农业转移人口提供与当地户籍人口同等的基本公共服务，促进基本公共服务均等化。算上此前已下达奖励资金，截至目前已累计下达400亿元。…
相关新闻
- 评论
- 关注