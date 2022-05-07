新华社北京5月7日电（记者刘开雄）国家外汇管理局7日发布数据显示，截至2022年4月末，我国外汇储备规模为31197亿美元，较3月末下降683亿美元，降幅为2.14%。

“2022年4月份，我国跨境资金总体延续净流入态势，境内外汇市场供求保持基本平衡。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，在国际金融市场，受主要国家货币政策预期、地缘政治局势、新冠肺炎疫情等因素影响，美元指数大幅上涨，全球金融资产价格显著下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。

王春英表示，尽管当前外部环境复杂性不确定性加剧，世界经济复苏放缓，国际金融市场波动性较大，但我国统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

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