人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

爬行动物中超过21%的物种“够呛了”？

2022年05月13日08:43 | 来源：科技日报
小字号

原标题：爬行动物中超过21%的物种“够呛了”？

科技日报北京5月12日电 （记者张梦然）英国《自然》杂志近日发表的一项研究对全球1万多种爬行动物物种进行了一次全面评估，发现超过21%的物种存在灭绝风险。研究结果显示，需要采取紧急保育行动来防止部分爬行动物走向灭绝，包括许多鳄鱼和乌龟物种。

研究人员已经对鸟、哺乳动物、两栖动物开展了全面的灭绝风险评估，但对爬行动物的全面评估一直空白。目前为止，对爬行动物的保育策略一直依赖其它动物在世界自然保护联盟（IUCN）红色名录中的等级以及分布来指导相关政策和行动优先级。

美国公益自然科学家团队使用IUCN红色名录的等级对爬行动物进行了分类，借此评估全球爬行动物的灭绝风险。在10196个评估物种中，他们发现至少有1829个物种存在灭绝风险（按不同等级分为易危、濒危、极危）。鳄鱼和乌龟属于最容易灭绝的物种，分别有57.9%和50.0%的物种处于濒危状态。研究团队指出，农业、伐木、城市建设、入侵物种等因素都是对爬行动物构成威胁的来源，但他们表示气候变化造成的威胁仍不明确。

虽然此前有预测认为，干旱环境下的爬行动物最容易濒危（干旱环境中的爬行动物多样性非常丰富），但研究人员发现，在森林居住的物种风险更大，也许是因为森林环境中的爬行动物更容易暴露在特定的危险之中。

研究人员指出，爬行动物面临的许多威胁与其它动物种群相似，并认为保护这些动物种群的保育措施，包括栖息地修复和入侵物种控制，或许也对爬行动物有利。但他们提醒道，目前需要采取紧急保育行动来防止一些爬行动物走向绝灭。

(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
银河系中心黑洞首张照片发布
　　银河系中心黑洞的首张照片。EHT合作组织供图 记者从中国科学院上海天文台获悉，北京时间2022年5月12日晚9点，事件视界望远镜（EHT）合作组织正式发布了银河系中心黑洞人马座A*（Sgr A*）的首张照片。…
创新机制、完善体系 业界聚焦区域品牌建设
　　人民网北京5月12日电 （记者许维娜）“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，为以质量品牌建设推动高质量发展指明了方向。”在第六个中国品牌日举办期间，开平市委书记余中华在区域品牌创新发展暨“马冈优品”行政区品牌培育建设研讨会致辞表示，开平市委市政府以马冈镇为试点，先行打造行政区品牌。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部