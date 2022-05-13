原标题：爬行动物中超过21%的物种“够呛了”？

科技日报北京5月12日电 （记者张梦然）英国《自然》杂志近日发表的一项研究对全球1万多种爬行动物物种进行了一次全面评估，发现超过21%的物种存在灭绝风险。研究结果显示，需要采取紧急保育行动来防止部分爬行动物走向灭绝，包括许多鳄鱼和乌龟物种。

研究人员已经对鸟、哺乳动物、两栖动物开展了全面的灭绝风险评估，但对爬行动物的全面评估一直空白。目前为止，对爬行动物的保育策略一直依赖其它动物在世界自然保护联盟（IUCN）红色名录中的等级以及分布来指导相关政策和行动优先级。

美国公益自然科学家团队使用IUCN红色名录的等级对爬行动物进行了分类，借此评估全球爬行动物的灭绝风险。在10196个评估物种中，他们发现至少有1829个物种存在灭绝风险（按不同等级分为易危、濒危、极危）。鳄鱼和乌龟属于最容易灭绝的物种，分别有57.9%和50.0%的物种处于濒危状态。研究团队指出，农业、伐木、城市建设、入侵物种等因素都是对爬行动物构成威胁的来源，但他们表示气候变化造成的威胁仍不明确。

虽然此前有预测认为，干旱环境下的爬行动物最容易濒危（干旱环境中的爬行动物多样性非常丰富），但研究人员发现，在森林居住的物种风险更大，也许是因为森林环境中的爬行动物更容易暴露在特定的危险之中。

研究人员指出，爬行动物面临的许多威胁与其它动物种群相似，并认为保护这些动物种群的保育措施，包括栖息地修复和入侵物种控制，或许也对爬行动物有利。但他们提醒道，目前需要采取紧急保育行动来防止一些爬行动物走向绝灭。

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