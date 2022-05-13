张 强

原标题：让科研成果冒着“热气”进入课堂和训练场

近日，江南某训练基地，战车轰鸣，铁翼飞旋。

“发现蓝方指挥车，坐标为……”雷达站数据刚上传完，某型武装直升机飞行员便快速进行锁定，一发“导弹”飞向目标……这是陆军炮兵防空兵学院南京校区与第72集团军某集训班开展联教联训的镜头之一。支撑这次联教联训的是“某型雷达模拟训练系统”。

训练场上，这一软件的开发者、陆军炮兵防空兵学院南京校区气象和雷达教研室主任张忠传介绍：“这是我们最新的科研成果，不仅融入了教材、进入了课堂，还应用到了部队，官兵使用后进步非常明显。”

“坚持向科技创新要战斗力，走好科技创新这步先手棋，课题立项必须着眼于备战打仗，科研成果务求转化为战斗力。”该校区领导说。

一直以来，该校区以部队作战需求为牵引，以提高战斗力为标准搞科研，经常组织教学骨干深入基层部队调研，到一线演训场上选课题。为树立“为战而研”的鲜明导向，该校区还出台了相关细则，对科研成果突出的个人在评功评奖、晋职晋衔、表彰奖励等方面给予倾斜。由叶志红教授、王建刚教授分别牵头研究的某作战标准和某战斗条令，在近几年的炮兵部队演训活动中推广使用，成为炮兵部队组织实施战斗和训练的依据。

在此基础上，为打通科学研究服务人才培养、部队训练和备战打仗的链路，该校区以教战研战为基本遵循，构建了教学出课题、科研解难题、成果进专题的工作机制，紧贴院校人才培养需求和炮兵部队作战训练实际，推动优秀研究成果及时“进入教材、进入课堂、进入训练场”。

记者了解到，科研成果进入教材，主要指结合现有教材修订和新编教材计划，将现有研究成果编入教材，作为教材的新增内容，或将相关研究成果直接指定为教材。科研成果进入课堂，主要指在人才培养方案和课程实施计划修订过程中，将科研成果以专题授课形式纳入教学课程体系，研究报告、专著、论文类成果可以作为教学参考资料或辅助读物，软件系统、装备器材实物类成果可以作为教学辅助手段。而科研成果进入训练场，主要指科研成果走进学校各培训层次教学训练及部队演训活动。

“通过让科研成果融入教学、进入课堂、应用于训练，用科研成果充实和创新教学内容，用教学实践检验科研成果，推动教学质量更上层次、科研活动更富成效、军事效益更加突出。”该校区领导说。

课题好不好实践来检验，成果硬不硬战场说了算。记者了解到，去年，这个校区经过调研后立项的36项课题全部通过专家评审，所有成果冒着“热气”进入了新学期教材、课堂和训练场。

(责编：罗知之、陈键)