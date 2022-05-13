人民网北京5月13日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，近日，郑渝高铁襄阳东至巴东段正式进入运行试验阶段，标志着郑渝高铁全线开通进入倒计时。郑渝高铁全线通车后将结束神农架、南漳、保康、兴山、巴东地区不通高铁的历史。

郑渝高铁襄阳东至巴东段。中国铁路武汉局供图

郑渝高铁设计时速350公里，是我国“八纵八横”高速铁路网中沿江通道和呼南通道的重要组成部分。全线通车后，中原城市群、成渝地区双城经济圈和长江经济带联系将更加紧密。

神农架站

神农架站站房设计独具特色，折线型风格将当地文化与建筑功能巧妙结合，象征着神农氏与群山融为一体，华夏血脉源远流长。

神农架站站房。中国铁路武汉局供图

屋面形态与周围山体参差错落，相互协调，诠释了神农架鲜明的地域特征。建筑主体色彩古朴自然，粗犷的架构与格栅造型充满原始的澎湃生命力，而几何感极强的玻璃幕墙又为车站增添了现代气息。

南漳站

南漳站位于南漳县城关镇，站房以“荆楚文化、鄂西瑰宝”为设计理念，外观典雅庄重，造型舒展。

南漳站站房。中国铁路武汉局供图

屋脊外形酷似大鹏展翅，室内镶嵌有和氏璧云纹图形的玉块，将城市文化的要素抽象为独特的建筑语言。

保康县站

保康县站站房。中国铁路武汉局供图

保康县站的设计理念取意“凤栖楚源，架木为巢”，设计师充分挖掘地域文化特征，结合当地山水资源，从荆楚建筑“高台基、深出檐、巧构造、精装饰”的风格中提取要素，依托传统斗拱构造体系，运用现代建构手法全新演绎，巧妙隐藏了横亘在候车大厅中央的高架巨柱。

兴山站

兴山是自然资源丰富的山水型城市，兴山站在设计上提取山脉水系的优美形态作为造型元素，以五组建筑群的意象展示了巴楚地域群落式的建筑形象。

兴山站站房。中国铁路武汉局供图

站房外观采用青瓦木结构，将传统建筑造型与现代元素结合起来，兼具交通建筑气质与传统地域特色。

巴东站

巴东站采用大跨度坡面屋顶作为主体形态，结合室内空间需求，屋顶高低错落，将层峦叠嶂的景致融入建筑中，形成丰富的立面纹理。

巴东站站房。中国铁路武汉局供图

站房整体形象大气、风格突出，首层基座古朴厚重，提取传统土家族建筑的木红色和灰瓦色作为主体色彩，极具地域文化的韵味。

目前，郑渝高铁襄阳东至巴东段沿线车站人员已全部到位，有序推进各项模拟演练，为全线开通运营做好准备。

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