人民网北京5月13日电 （记者王震）据财政部网站消息，为进一步加快推进学前教育普及普惠发展，近日，财政部下达2022年支持学前教育发展资金230亿元，比上年增加30亿元，增长15%，居中央对地方各项教育转移支付增幅之首。

财政部表示，资金主要用于支持四方面工作：一是支持扩大普惠性资源供给，新建、改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办园发展等；二是支持地方健全普惠性学前教育经费投入机制，落实公办园生均财政拨款标准或生均公用经费标准、普惠性民办园补助标准；三是支持地方巩固幼儿资助制度，资助家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育；四是支持改善普惠性幼儿园办园条件，配备适宜的玩教具和图画书，提升保教质量。

在分配资金时，财政部认真落实中央关于“巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接”的要求，对乡村振兴重点帮扶县给予倾斜。同时，要求各地按照轻重缓急原则统筹安排中央补助资金和自有财力，继续加大对脱贫地区学前教育支持力度。

财政部介绍，2011-2020年，财政部会同教育部等部门支持各地实施了三期学前教育行动计划，着力扩大普惠性教育资源；从2021年起启动实施学前教育发展提升行动计划，在继续扩资源的同时，着力提升幼儿园保教质量。据统计，2011-2021年中央财政累计安排支持学前教育发展资金1730亿元，带动地方加大投入力度，加快推进学前教育事业发展。经过中央与地方共同努力，全国学前教育三年毛入园率由2010年的56.6%提高到2021年88.1%，普惠性幼儿园覆盖率达到87.78%。

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