人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

财政部下达230亿元资金 持续推进学前教育普及普惠优质发展

2022年05月13日11:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月13日电 （记者王震）据财政部网站消息，为进一步加快推进学前教育普及普惠发展，近日，财政部下达2022年支持学前教育发展资金230亿元，比上年增加30亿元，增长15%，居中央对地方各项教育转移支付增幅之首。

财政部表示，资金主要用于支持四方面工作：一是支持扩大普惠性资源供给，新建、改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办园发展等；二是支持地方健全普惠性学前教育经费投入机制，落实公办园生均财政拨款标准或生均公用经费标准、普惠性民办园补助标准；三是支持地方巩固幼儿资助制度，资助家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育；四是支持改善普惠性幼儿园办园条件，配备适宜的玩教具和图画书，提升保教质量。

在分配资金时，财政部认真落实中央关于“巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接”的要求，对乡村振兴重点帮扶县给予倾斜。同时，要求各地按照轻重缓急原则统筹安排中央补助资金和自有财力，继续加大对脱贫地区学前教育支持力度。

财政部介绍，2011-2020年，财政部会同教育部等部门支持各地实施了三期学前教育行动计划，着力扩大普惠性教育资源；从2021年起启动实施学前教育发展提升行动计划，在继续扩资源的同时，着力提升幼儿园保教质量。据统计，2011-2021年中央财政累计安排支持学前教育发展资金1730亿元，带动地方加大投入力度，加快推进学前教育事业发展。经过中央与地方共同努力，全国学前教育三年毛入园率由2010年的56.6%提高到2021年88.1%，普惠性幼儿园覆盖率达到87.78%。

(责编：王震、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部下达230亿元资金 持续推进学前教育普及普惠优质发展
　　人民网北京5月13日电 （记者王震）据财政部网站消息，为进一步加快推进学前教育普及普惠发展，近日，财政部下达2022年支持学前教育发展资金230亿元，比上年增加30亿元，增长15%，居中央对地方各项教育转移支付增幅之首。 财政部表示，资金主要用于支持四方面工作：一是支持扩大普惠性资源供给，新建、改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办园发展等；二是支持地方健全普惠性学前教育经费投入机制，落实公办园生均财政拨款标准或生均公用经费标准、普惠性民办园补助标准；三是支持地方巩固幼儿资助制度，资助家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育；四是支持改善普惠性幼儿园办园条件，配备适宜的玩教具和图画书，提升保教质量。…
降费率和缓缴社保政策会不会影响职工权益？税务总局回应
　　人民网北京5月13日电 （记者王震）日前，人社部会同财政部、国家税务总局联合印发了《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》（以下简称《通知》），提出实施降费率和缓缴社会保险费政策。政策具体内容是什么？惠及哪些行业？缓缴会不会影响职工权益？5月12日，国新办举行政策例行吹风会，国家税务总局社会保险费司司长郑文敏介绍了相关情况，并回应社会关切。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部