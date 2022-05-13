原标题：精准服务打通“最后一公里” 农业银行持续推进普惠金融业务下沉网点

农业银行充分发挥点多面广的经营优势，下沉服务重心，精准开展普惠金融服务，践行普惠金融人民性，走出农业银行普惠金融特色之路。

农业银行全面深化金融供给侧结构性改革，深入推进数字经营战略，依托遍布城乡的2.24万个物理网点，着力下沉金融服务重心，将线上金融服务与线下物理网点有机结合，把普惠金融服务触角深入经济社会各领域，尤其是围绕重点领域和薄弱环节，精准服务人民群众和实体经济，切实解决贷款难贷款贵问题。

农业银行坚持系统思维，优化网点经营机制，分类推进网点小微信贷能力建设，全面提升网点普惠金融服务能力。统筹全行网点为小微企业客户提供账户和结算等基础服务，其中8735家小微信贷业务发展类网点具有相对完备的信贷经营能力，可提供专业融资服务。各级行倾斜人力、财务、科技等各类资源，强化精准营销、风险防控和业务培训，赋能网点普惠金融服务。鼓励聚焦地域、行业和客群特点，打造具有特色业务模式的专业型网点。

网点精准优化账户服务，致力解决小微企业“开户难”。农业银行专门出台优化小微企业账户服务工作方案，为小微企业提供精准服务,确保小微企业开户时间压缩至3个工作日内，实现专业、高效和有温度的网点基础服务。

广东东莞的蔡先生刚成立一家小微企业，打算趁着原材料行情价格较好时进行采购，急需开立公司账户支付货款。农行广东东莞东城支行营业部网点负责人了解到蔡先生的金融需求后，安排同事开展尽职调查、准备开户资料，协助企业将相关信息预先录入系统。客户在柜台仅用1小时，就开好了对公账户，蔡先生用新开立的企业网银及时支付了货款。据了解，农业银行积极推广在线预约开户服务，客户将相关信息预填后，系统就能自动获取工商信息、校验企业状态，提前进行客户身份识别，提升了开户效率。

近日，农行河南商丘睢阳北海路支行营业大厅里，一名男子焦急赶来，大堂经理上前与男子交谈后得知，他是商丘市某医疗器械公司的负责人。该公司是2022年2月新成立的小微企业，因一份重要的订单合同，急需开立银行账户，但企业尚处于起步阶段，不完全满足常规的开户条件。网点客户经理立即为其推荐了专为初创期的小微企业量身定制的小微企业简易开户服务方案，可大大简化辅助证明材料和客户身份核实程序。公司准备好了资料证明文件，网点仅花费1小时便为其开立了对公账户，解决了客户的燃眉之急。

网点精准对接客户需求，着力解决小微企业“贷款难”。农业银行出台《关于网点分类经营小微信贷业务的实施意见》，全面提升网点小微信贷服务能力。针对各类小微企业信贷需求特点，持续创新、优化和升级融资产品，开展产品组合服务，精准支持客户生产经营。

2021年以来，农行天津分行共增配了50名专职对公客户经理和110名综合客户经理下沉网点，制定《全面推动网点开展普惠金融业务三年实施方案》，着力解决长期以来制约网点发展普惠信贷业务的堵点、难点、痛点问题。农行天津北辰支行营业部网点客户经理深入园区、写字楼等周边小微企业密集地区，进行小微信贷政策宣讲、产品展示和融资辅导，对于企业提出的问题做到当日反馈、当日解决，实现了与企业的互信互认，在区域内打响了农行普惠金融的服务品牌。自2021年初至今，该网点累计为303户普惠型小微企业提供了信贷服务，提供信贷资金3.96亿元，切实解决了小微企业的融资难问题。

网点精准提供综合金融服务，助力小微企业纾困增效。在信贷支持的基础上，农业银行发挥网点综合服务平台功能，通过日常管家式服务，深入了解小微企业账户、结算、融资、投资、理财等各方面需求，以及与小微企业关联人的个人金融业务需求，精准制定综合金融解决方案，提供一揽子产品服务，全方位服务客户生产生活。同时，农业银行坚决落实党中央、国务院关于减费让利、服务实体经济的决策部署，严格执行小微企业和个体工商户支付手续费降费政策，共计减免小微企业服务收费31项。

在大连甘井子区政府举办的2020年银政企融资项目对接会上，大连中禾谷物有限公司（现已更名为大连中禾供应链管理有限公司，以下简称“大连中禾”）与农行大连甘井子革镇堡支行初步建立了合作关系。该网点针对大连中禾复产复工资金压力大、急需降低融资成本的需求，为企业发放了“抵押e贷”，并为客户匹配了企业网银、掌银、单位结算卡、结算套餐等对公产品，得到了客户的高度好评。随着银企双方合作的深入，网点了解到客户在进出口业务方面也有较多金融需求，为其办理了信用证、跨境人民币等国际业务产品。同时，网点还为大连中禾员工配备专属个人客户经理，提供了专属个人金融业务咨询和服务。

精准服务无止境。农业银行将持续优化网点布局，增强网点普惠金融服务能力，畅通服务“最后一公里”，不断提升金融服务人民群众和实体经济的质效。

(责编：曹淼、李源)