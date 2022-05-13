苏宁易购召开银企合作通气会
2022年05月13日11:11 | 来源：证券日报网
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原标题：苏宁易购召开银企合作通气会
5月11日，苏宁易购召开银企合作通气会。江苏省政府代表、金融监管有关部门负责人、四大国有银行、全国性商业银行及江苏省、南京市法人银行代表参加会议。
在各方共同努力下，自去年三季度以来，苏宁易购积极推进降本、提效、增收工作。与会银行代表对苏宁易购自去年以来采取的积极举措及成效予以肯定，认为，在内外承压的情况下，苏宁易购守住了经营基本面，核心业务板块有亮点、有起色。
“江苏省委省政府坚定支持苏宁易购恢复发展，我们也对苏宁易购的发展充满信心，将与企业一起同向同行。”银行代表一致表示将继续增加对苏宁易购的授信支持，积极稳存量、扩增量，支持企业发展，助力公司稳定流动性，加快经营修复。同时，也希望企业自立自强，深刻反省问题，积极改进，早日化解经营风险，实现重生。
此前发布的苏宁易购2021年年报显示，从去年四季度开始，公司经营状况发生积极改善，恢复造血能力。去年11月份、12月份公司EBITDA（在息税折旧及摊销前利润基础上剔除非经营性现金流因素影响）连续转正。2022年一季度公司EBITDA继续为正，3月份单月实现家电3C核心业务盈利。公司预计，2022年实现家电3C核心业务全年盈利。（记者 曹卫新）
(责编：曹淼、李源)
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