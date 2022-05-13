人民网北京5月13日电 （记者王连香）据中国民航局消息，5月12日，民航局再发熔断指令，对中国国际航空公司CA988航班（洛杉矶至天津）、马来西亚国际航空有限公司MH376航班（吉隆坡至广州）2个航班实施熔断措施。

据民航局通报，5月2日入境的中国国际航空公司CA988航班（洛杉矶至天津）确诊新冠肺炎旅客6例，5月2日入境的马来西亚国际航空有限公司MH376航班（吉隆坡至广州）确诊新冠肺炎旅客5例，自5月23日起，分别暂停以上2个航班运行2班。上述熔断的航班量不得用于其它航线。

民航局要求，上述两家航空公司要做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。

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