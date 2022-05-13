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“中检能链”正式成立 面向交通能源全产业链开展检测认证服务

2022年05月13日13:29 | 来源：人民网
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5月9日，中国检验认证集团（以下简称“中国中检”）与能源产业物联网及新零售公司能链正式成立合资公司——中检能链。据了解，中检能链针对油、电等能源品类，将在加油站、充电站等能源零售终端，以及碳中和与储能等交通能源全产业链，开展质量检测、星级评定和标准化认证服务，推动能源行业朝着安全、绿色、智能、数字化方向升级。

据介绍，双方将聚合并发挥各自专业优势、资源优势，互为补充、互相促进。中国中检致力于相关产品质量检测及场站评价、认证等工作，能链则聚焦能源行业的品牌建设、服务与管理的全面升级。在具体服务方面，中检能链将为能源行业提供更加系统化、标准化的检测、认证与评价服务。其中，在上游供应链环节，包含油品质量检测、橇装认证等服务。能源零售终端方面，与加油站相关的服务包含星级评价、安全环保评估等；与充电站相关的服务包含设备检测、产品价值鉴定、星级评价等。在能源消费环节，相关服务包括商品保真溯源、商品质量评价等。在绿色低碳方面，与碳中和相关的服务包括企业碳核查、零碳项目评价、双碳培训；储能相关的服务则包括电池寿命评价等。

2021年，中国中检与能链联合在湖南开展油品质量检测。（受访者供图）

中检能链董事长刘志腾表示：“中检能链是能源变革的新形势下，国企与民企深度融合的代表。中国中检和能链都是各自领域的佼佼者，相信此次合作将在技术、资源、能力等多方面形成优势互补，以专业、严谨、开放的姿态，为能源行业发展注入新活力。”

中检能链总经理翟宇博表示：“中检能链依托股东双方的能力与优势，将配备专业化团队、建立严格的评审机制和权威的行业认证标准体系，为加油站、充电站等提供专业、富有公信力的检测、认证、评价服务，助力能源变革与能源行业的高质量发展。”

(责编：董童、李源)

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