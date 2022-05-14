新华社上海5月14日电（记者贾远琨）5月14日6时52分，编号为B-001J的C919大飞机从上海浦东机场第4跑道起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付首家用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。

记者从中国商飞公司了解到，在3小时2分钟的飞行中，试飞员与试飞工程师协调配合，完成了预定的各项任务，飞机状态及性能良好。目前，C919大飞机试飞取证和交付准备工作正在有序推进。

自2019年起，6架C919在上海、阎良、东营、南昌等地进行飞行试验，开展了一系列地面试验和飞行试验。2020年11月，C919获型号检查核准书（TIA），全面进入局方审定试飞阶段。

2021年3月1日，东航与中国商飞在上海签署C919采购合同。首批5架C919引进后，将以上海为主要基地。

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