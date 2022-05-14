原标题：淘宝天猫公布618助力商家举措：数量是去年两倍多，力度更大更实更精准

受困于疫情散点多发，上游生产商、下游销售商经营都遇到实际挑战，被影响的春光如何在接下来的夏天里补回来？怎么让消费者得到实惠，同时也让商家销量提升？5月13日，天猫公布618助力商家举措25条，涵盖了金融补贴、物流疏通、流量补贴、疫情特别举措、技术升级5个方面。

今年618淘宝天猫对商家的帮扶举措，在数量上是去年天猫双11的两倍多。商务部研究院电子商务研究所所长张莉分析，疫情的困扰使许多商家信心有所减弱，从淘宝天猫618的这些举措来看，力度很大，与前几年相比，也更多、更实、更精准，这些举措加上淘宝天猫背后近10亿消费者、稳健的供应链和多元的服务模式，必然可以给618销售带来更多利好，也可以为疫情期间的电商消费带来更多信心和生机。

疫情之下企业如何纾困？资金“血液”最关键。淘宝天猫将联合金融机构，帮助商家低息借到钱、提前收到钱。在备货环节，网商银行为商家提供利息最低8折的信用贷，部分产业带和公益捐赠类商家可额外多获得一次利息最低9折的信用贷。在预售期，预售商家可免费享受100亿元额度的回款服务，只要消费者支付定金，商家即可免费回款部分金额。在售卖期，淘宝天猫为商家免费提供1000亿元额度的提前收款服务，发货即可部分回款。

商家生意怎么恢复和提升？淘宝天猫提供了丰富的营销场景、新型的互动玩法、流量倾斜和精准补贴，支持商家更广泛地触达消费者。聚划算官方直播和“百亿补贴”将重点扶持受疫情影响地区的商家，尤其是农副产品商家、产业带工厂型商家。淘宝教育还将以618专题课、在线答疑、一对一陪跑助力商家成长。

科技如何支持生意？淘宝天猫提供了一系列全新升级的数智化经营工具。618期间，多项阿里妈妈营销工具免费。阿里妈妈还升级了“万相台”，首推新品加速、爆品提效、规模化拉新三大计划。

商家遇到麻烦怎么办？尽可能提前排除各种风险，同时设置畅通的服务通道。平台规则将持续动态更新，因疫情引发的消费投诉免罚，揽收及时率、退款退货处理等指标不作考核。“黄牛扫货”、“差评敲诈”、“同行攻击”等风险将被实时拦截。商家错放类目、错设价格等误操作，会收到提醒或预警。过去需要找人工客服才能解决的问题，现在通过“商家服务大厅”的自助办理几秒钟就可以得到解决。

怎么让消费者薅到更多“猫毛”？今年天猫618将首次上线直播间专享权益，可以叠加跨店满减。平台还将提供流量和站外投放补贴，反哺相关店播商家。

物流如何保障？菜鸟将预售商品提前下沉至离消费者就近的快递站点，同时为入仓商家提供疫情发货应对方案，在全国21个城市提供仓配一体、备货存储、全托管等服务。天猫国际跨境商家可免费接入“菜鸟进口保税专送服务”，通过菜鸟直送（丹鸟）为消费者提供送货上门服务，并可选择多地灵活选址入仓，不同仓之间一键调拨。

(责编：崔元苑、李源)