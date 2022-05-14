人民网北京5月14日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，检出其中淀粉及淀粉制品、豆制品、蜂产品、罐头、水果制品、水产制品等6大类食品9批次样品不合格。

据了解，此次抽检，抽取了粮食加工品、食糖、茶叶及相关制品、乳制品、饮料、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、淀粉及淀粉制品、方便食品、薯类和膨化食品、蛋制品、豆制品、蜂产品、罐头、蔬菜制品、水果制品、肉制品、水产制品、调味品、冷冻饮品、速冻食品、糖果制品、婴幼儿配方食品、保健食品、特殊膳食食品和食用油、油脂及其制品等28大类食品450批次样品，检出其中淀粉及淀粉制品、豆制品、蜂产品、罐头、水果制品、水产制品等6大类食品9批次样品不合格。发现的主要问题是，微生物污染、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标等。

据悉，对监督抽检发现的不合格食品，市场监管总局已责成上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、广东、宁夏等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理。

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