本报北京5月14日电 （记者刘诗瑶）近日，记者从自然资源部获悉：今年一季度，我国海洋经济总量达2万亿元，同比增长4.1%，主要指标处于合理区间，海洋经济开局总体平稳。

海洋新兴产业展现良好活力。自然资源部门开展的沿海重点涉海企业问卷调查显示，一季度，53.2%的海洋可再生能源利用企业、55.9%的海洋药物和生物制品企业、61.1%的海洋工程装备制造企业的营业收入实现同比增长。

海洋能源和资源供给力度不断增强。一季度，海洋原油和天然气产量同比分别增长8.8%、15.9%。

海洋科技赋能海洋产业转型升级。一季度，海工装备与海洋牧场融合发展效果良好，10万吨级智慧渔业大型养殖工船“国信1号”顺利实现出坞下水，半潜式深远海智能养殖旅游平台“普盛海洋牧场1号”和“经海004号”深海智能网箱顺利交付；海洋船舶工业结构转型成效显著，高端船型占比提升，反映新接船舶订单技术水平的修载比（修正总吨/载重吨）达到44.4%，高于去年同期的39.2%。

港航生产情况良好。一季度，海洋货物运输量达9.6亿吨，同比增长3.4%；完成货物吞吐量约24.2亿吨，同比增长1.8%；完成集装箱吞吐量5983万标准箱，同比增长2.5%。

海运进出口保持平稳增长。一季度，海运进出口总额同比增长15.8%；水产品进出口总额同比增长25.4%。

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 01 版）

(责编：牛镛、杨光宇)