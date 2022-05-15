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即将交付的首架C919大飞机首飞试验成功

2022年05月15日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为5月14日，C919大飞机在进行飞行试验。
　　徐炳南摄（人民视觉）

　　本报上海5月14日电  （记者余建斌、沈文敏）据中国商飞公司消息：5月14日6时52分，编号为B—001J的C919大飞机从上海浦东机场起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。在飞行中，试飞员与试飞工程师协调配合，完成了预定的各项任务，飞机状态及性能良好。

　　自2019年起，6架C919在上海、阎良、东营、南昌等地进行飞行试验，开展了一系列地面试验和飞行试验。2020年11月，C919获型号检查核准书（TIA），全面进入局方审定试飞阶段。目前，C919大飞机试飞取证和交付准备工作正在有序推进。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月15日 01 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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