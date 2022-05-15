图为5月14日，C919大飞机在进行飞行试验。

徐炳南摄（人民视觉）

本报上海5月14日电 （记者余建斌、沈文敏）据中国商飞公司消息：5月14日6时52分，编号为B—001J的C919大飞机从上海浦东机场起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。在飞行中，试飞员与试飞工程师协调配合，完成了预定的各项任务，飞机状态及性能良好。

自2019年起，6架C919在上海、阎良、东营、南昌等地进行飞行试验，开展了一系列地面试验和飞行试验。2020年11月，C919获型号检查核准书（TIA），全面进入局方审定试飞阶段。目前，C919大飞机试飞取证和交付准备工作正在有序推进。

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 01 版）

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