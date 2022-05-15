前3月一产增加值同比增6.7%
河南巩固粮食生产优势
正是农忙时节，河南开封市杞县裴村店乡曹屯农场，种粮大户许远超拿着手机，轻轻一点，远处的喷头从地里探出“脑袋”，喷淋、旋转，不多时，千亩麦田完成喷灌。
去年，为保苗稳产，河南新建高标准农田750万亩，完成176万亩高标准农田应急修复；通过深耕深翻、秸秆还田，稳步提升耕地质量。目前，河南全省小麦已进入灌浆期，一、二类麦田占比达93.5%，明显好于预期。
向土地要粮，也要向技术要粮。“根据不同的生长时期适当追肥，麦苗就能长得又快又好。”农业技术专家来到焦作市修武县王屯乡农田间，指导农民追施叶面肥，帮助小麦“弱苗转壮”。焦作市定期组织农业技术专家会商小麦苗情，针对晚播弱苗，强化水肥管理，力争晚播小麦保稳产、适期播种小麦多增产。
为防控重大病虫害，今年1月，河南提前安排下达1亿元专项资金，近期又组织18个省级小麦专家指导组和1.3万名农技人员，指导农民落实防控病虫害等关键技术措施，持续强化麦田中后期管理。截至4月28日，河南已防治小麦赤霉病、条锈病8059.43万亩次。
有粮还要有产业。鹤壁市淇县北阳镇铭坤农业种植专业合作社里，20多台机械石磨面粉机同时作业。合作社负责人张金体说：“通过入驻益农社平台，销售渠道不断扩大。去年产出面粉2880多吨，年营业额近2000万元。”
近年来，河南大力培育新型农业经营主体，2021年全省规模以上农产品加工企业中，食品工业实现营业收入5940.4亿元，共培育农民专业合作社19.3万家、家庭农场25.79万家，农业适度规模经营占比达69.3%。
信阳市固始县张老埠乡人主村手工挂面专业合作社里，村民常新蒙正操作机器打包制作好的手工挂面。平时常新蒙还通过网络直播销售挂面，今年一季度挂面销售额达480万元。
河南积极推动精深加工项目，把农产品加工业打造为支柱产业，农产品加工业产业规模突破万亿元。今年一季度，河南第一产业增加值614.96亿元，同比增长6.7%；实现农产品网络零售额194.8亿元，同比增长22.9%。
《 人民日报 》（ 2022年05月15日 01 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：全力做好管控区域内重点人员出行服务保障
- 人民网北京5月13日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《关于进一步抓实抓细道路客运及城市客运领域新冠肺炎疫情防控有关工作的通知》（以下简称《通知》)，进一步抓实抓细道路客运及城市客运领域疫情防控有关工作。 《通知》提出，要举一反三，全力抓好常态化防疫举措落实。…
相关新闻
- 评论
- 关注