本报记者 龚金星 马跃峰 王 者

正是农忙时节，河南开封市杞县裴村店乡曹屯农场，种粮大户许远超拿着手机，轻轻一点，远处的喷头从地里探出“脑袋”，喷淋、旋转，不多时，千亩麦田完成喷灌。

去年，为保苗稳产，河南新建高标准农田750万亩，完成176万亩高标准农田应急修复；通过深耕深翻、秸秆还田，稳步提升耕地质量。目前，河南全省小麦已进入灌浆期，一、二类麦田占比达93.5%，明显好于预期。

向土地要粮，也要向技术要粮。“根据不同的生长时期适当追肥，麦苗就能长得又快又好。”农业技术专家来到焦作市修武县王屯乡农田间，指导农民追施叶面肥，帮助小麦“弱苗转壮”。焦作市定期组织农业技术专家会商小麦苗情，针对晚播弱苗，强化水肥管理，力争晚播小麦保稳产、适期播种小麦多增产。

为防控重大病虫害，今年1月，河南提前安排下达1亿元专项资金，近期又组织18个省级小麦专家指导组和1.3万名农技人员，指导农民落实防控病虫害等关键技术措施，持续强化麦田中后期管理。截至4月28日，河南已防治小麦赤霉病、条锈病8059.43万亩次。

有粮还要有产业。鹤壁市淇县北阳镇铭坤农业种植专业合作社里，20多台机械石磨面粉机同时作业。合作社负责人张金体说：“通过入驻益农社平台，销售渠道不断扩大。去年产出面粉2880多吨，年营业额近2000万元。”

近年来，河南大力培育新型农业经营主体，2021年全省规模以上农产品加工企业中，食品工业实现营业收入5940.4亿元，共培育农民专业合作社19.3万家、家庭农场25.79万家，农业适度规模经营占比达69.3%。

信阳市固始县张老埠乡人主村手工挂面专业合作社里，村民常新蒙正操作机器打包制作好的手工挂面。平时常新蒙还通过网络直播销售挂面，今年一季度挂面销售额达480万元。

河南积极推动精深加工项目，把农产品加工业打造为支柱产业，农产品加工业产业规模突破万亿元。今年一季度，河南第一产业增加值614.96亿元，同比增长6.7%；实现农产品网络零售额194.8亿元，同比增长22.9%。

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 01 版）

(责编：牛镛、杨光宇)