本报记者 董洪亮 银 燕

兰州新区，树木葱茏，鲜花盛放。各大工业园区内，许多建设项目正在紧锣密鼓地施工。作为甘肃经济社会发展的“排头兵”，“日日新”的兰州新区昂首前行。

3月初，正朝着今年新目标迈进的兰州新区遭遇了疫情的挑战。兰州新区以科学精准、务实高效的举措控制疫情，在较短的时间内打赢了这场疫情防控遭遇战，守护住了这座国家级新区。“疫情发生后，我们快速精准锁定人群和范围，严格实行分区分级分类差异化疫情防控措施，使无疫情区域内的企业保持正常生产经营。”兰州新区党工委书记杨建忠说。

今年一季度，兰州新区地区生产总值增长12.1%，固定资产投资增长18.7%，工业投资增长79.1%，主要经济指标均实现两位数增长。近年来，当地统筹抓好疫情防控和经济社会发展，以产业快速发展拉动经济社会高质量发展的势头更加强劲。

产业的快速发展和现代化的城市治理能力，让当地持续吸引人才集聚。近日，兰州大学、兰州理工大学等高等学府纷纷走进兰州新区，开展“访企拓岗”行动。在本年度首场人才招聘会上，宝武、海亮、宏宇等当地260家企业提供了1.1万个就业岗位，吸引了5.5万人现场求职，仅一季度就引进博士、硕士、本科生4000多人。做强做优产业经济，努力带动创业创新，兰州新区稳岗促就业一揽子举措正在深入实施。

在落实好常态化疫情防控举措的同时，兰州新区着力保障民生，为服务群众生活想真招、做实事。

平日里，社区的“夕阳乐餐桌”工作人员总会按时给81岁的独居老人巨万花送饭。兰州新区出现疫情后，巨万花估摸着社区工作人员忙不过来，本想自行解决伙食问题，不料敲门声还是准时地响起了。“巨奶奶，我们给您送饭来了。‘夕阳乐餐桌’暂时关停了，我们从定点餐厅给您订了盒饭。”志愿者解释说。接下来的日子里，不仅饭菜常换花样，社区及辖区爱心企业还为老人送来了果蔬等物资。

据了解，兰州新区的所有社区都安排专人为辖区特困老人、残疾人等送餐、送药。1个月之间，仅新区的彩虹城中心社区就为辖区149名特困老人、残疾人等特殊人群送餐食、送药600多次。此外，兰州新区第一时间公布困难群众救助服务热线，确保困难群众求助有门、受助及时；面向老、幼、病、残、孕等特殊人群，开通绿色通道进行核酸检测；组织志愿者，为封控区域内的群众输送生活物资。

对于企业，兰州新区党工委也及时行动，帮助解决防护物资、融资、市场、原料、运输、用工等方面的难题。

2022年3月23日，随着130吨/小时锅炉正式产汽投运，兰州新区化工热电有限公司硬是用10个月时间拿下了正常情况下需要18个月工期的热电联产项目。项目的尽早投运不仅有力保障了新区重点产业园区——绿色化工园区企业蒸汽需求，更极大地提振企业开工、增产的信心。“疫情发生，我们国企更需责任担当。”兰州新区化工热电有限公司总经理赵青山带着职工全身心投入项目建设。第一时间启动项目现场封闭式管理，为150多名职工及550多名施工人员筹措解决食宿问题。床来了，被褥有了，饭菜冒着热气出锅了，大家忙碌的身影一刻不停。

截至目前，兰州新区153个续建项目全部复工，新建项目开工率80%以上；重点交通项目全面复工。

兰州新区还抢抓“双碳”及东中部产业转移机遇，按照“产业转型、结构升级、要素聚焦、链条锻造”的思路，采取“引进来”和“走出去”相结合的方式选商选资，新引进项目55个、总投资350亿元，采用线上视频对接方式，“云签约”落户总投资53亿元的广东宏宇负极材料项目和总投资60亿元的道氏技术碳材料项目，总投资120亿元的九江德福20万吨铜箔二期投产，千亿级新材料产业正在快速形成。

在兰州新区，人们忙碌而充实的身影无不凸显着新区人浓厚的精神底色——坚韧、务实、进取、担当、智慧、包容。2021年底的甘肃省委十三届十五次全会上，省委再次赋予了兰州新区新的使命。兰州新区将抢抓共建“一带一路”等重大机遇，加快构建现代产业体系，再铸“兰州制造”辉煌，全面推动经济总量和发展质量加速迈上新台阶，成为“强工业”的排头兵、“强科技”的领跑者、“强省会”的主力军、“强县域”的先行区，力争“十四五”时期地区生产总值、固定资产投资增速均保持在20%以上，到2025年地区生产总值达到千亿、人口超过百万，奋力开创兰州新区高质量发展“黄金十年”新篇章。

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 01 版）

(责编：牛镛、杨光宇)