本报记者 郝迎灿

提高大豆自给率事关粮食安全，今年中央一号文件提出，大力实施大豆和油料产能提升工程。

农民种豆积极性如何，怎样做好“稳粮扩豆”工作？记者深入我国最大的优质大豆生产和供给基地黑龙江省进行调研。

市场与政策利好，农民积极性高

气温回升，三江平原黑土地上，拖拉机开足马力，对去年残存的玉米茬进行碎混还田作业。地头上，宝清县新兴大豆种植农民专业合作社理事长邰艳兰左右张望，监督作业标准和进度。

“这两年大豆行情看涨，现在接近3元一斤。”邰艳兰算起细账，“眼前这块地，今年我们进行玉米大豆轮作，能扩种大豆5000亩。”

除了良好的市场预期，“真金白银”的政策红利更是极大调动了农民种豆的积极性。今年1月，黑龙江出台扩种大豆工作方案，明确2022年全省大豆种植面积达到6850万亩，同比增加1000万亩以上；力争总产量达到170亿斤，预计增产26亿斤以上。黑龙江相继出台文件，明确“原则上大豆生产者补贴每亩高于玉米生产者补贴200元左右”“新增耕地轮作试点每亩补贴150元”。

“生产者补贴、耕地地力保护补贴、轮作补贴……各项补贴达每亩300—400元。”克东县大海现代农机专业合作社理事长邹德海说。

根据国家统计局数据，黑龙江大豆平均亩产在250斤左右，而玉米、水稻平均亩产则在千斤左右。在扩大大豆种植面积的同时，如何保持粮食总产稳定？

黑龙江扩大大豆生产将重点在4方面下功夫：在玉米主产区适度扩大大豆种植面积，在米豆轮作区稳步增加大豆种植面积，新增耕地面积以大豆种植为主，在超采地下水区域的非灌区范围内探索“稻改豆”，坚决完成粮食产量继续保持在1500亿斤以上、大豆增产26亿斤的任务。

扩产，更要畅销。“我们积极与大豆收购企业和经营主体沟通，落实订单生产。”依兰县农业农村局副局长辛闻说，截至目前，企业与种植户签订大豆订单生产面积达12万亩，大豆“未产先销”，让不少种植户吃下了“定心丸”。

选育推广优质品种，奠定增收基础

在黑龙江省农科院绥化分院大豆研究所，所长王金星正和同事一道按照试验方案准备春播用的大豆种子。

制定方案、田间数据采集、鉴定试验……每年的3月至10月，是王金星最忙碌的时候。“我们培育的‘绥农’系列大豆品种具有高产、高油、高蛋白的特性，一定程度上解决了我国高纬度地区大豆品种较为单一的问题。”

大豆产能提升，要坚持扩面积、提单产双轮驱动。如何提高单产？良种是关键。

“针对目前大豆育种目标单一、高产优质品种少的主要问题，我们组织实施省‘百千万’工程生物育种科技重大专项。”黑龙江省科技厅相关负责人表示，两年来，专项组已累计选育出高产、优质、抗病大豆新品种23个，审定品种适应区域覆盖了省内大豆主产区。

“我们相继投资建成种质资源库和种子处理及检验检测、分子辅助育种等实验室，配备高通量分子设备等先进仪器，研发基础条件达到国际种业巨头标准。”北大荒垦丰种业公司大豆研发总监胡喜平介绍，历时10年培育的大豆品种龙垦3092，去年亩产达到304公斤。

一粒优质种子，不仅要走出实验室，更要走进田间地头、扎根泥土。

“老王，你选的大豆种子3次发芽试验全部完成，发芽率都在95%以上，这下可以放心种了。”一大早，北大荒农垦集团七星泡农场种植户王雪刚就收到了农业科技园区试验室工作人员发来的消息。

今年，七星泡农场大力推动品种改良工程，结合气候、土壤肥力等自然条件和品种的生态类型，通过对数十个大豆品种的反复试验、精确对比，择优精选龙垦306、黑河43等适合本地种植的高油高蛋白优质大豆品种，确保实现良种全覆盖。

“‘十四五’期间，我们将大力实施现代种业提升工程，推进生物育种产业化应用，推动主要粮食作物自育品种推广面积达92%以上，良种对粮食增产贡献率达到50%。”黑龙江省农业农村厅副厅长庞海涛说。

强化科技支撑，助力产能提升

“小垄变大垄，不单通风透光条件好，增加种植密度，还能提高植株的抗逆性……”下村回来，绥化市北林区农业技术推广中心主任李连文匆匆咽下几口面条，准时开播“田间课堂”，在线传授大豆大垄双行栽培技术。

白天走村串户指导选种、整地，晚上直播连线传授种植技术，从3月份开始，李连文忙得“脚打后脑勺”。

大豆增产，离不开技术支撑。今年，黑龙江省农业技术推广站组建了大豆技术服务专家团队，编制发布大豆种植的技术文件，并通过线上教学向农户传授大垄密植、45厘米双行等先进栽培技术，目前已普及培训近百万人次。

海伦市东兴现代农机农民专业合作社院里，崭新的大豆气吸式精量播种机旁，理事长刘春生一脸喜色。“用上这个‘大家伙’，可以实现种肥同施，播种效果好，出苗率高。”

大豆高产稳产，良田、良法、良机缺一不可。数据显示，目前黑龙江全省农业科技进步贡献率和农业综合机械化率分别达到69%和98%。“耕种管收全程机械作业，现在农民种地真是挑上了‘金扁担’。”刘春生感慨。

“我们大力推广优质品种应用、测土配方分层定量施肥、防病促熟等技术集成应用，推动出现了一批亩产400斤以上农场和亩产500斤以上地块。”北大荒农垦集团有限公司党委书记、董事长王守聪说。

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)