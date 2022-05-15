得益于较好的海关信息化基础，中国外贸数据的公布比美国要早将近一个月。美国在5月4日刚刚公布了3月份的贸易数据，中国在5月10日就公布了4月份的贸易数据。今年前4个月，中国货物贸易进出口总值12．58万亿元，同比增长7．9％，延续了3月以来增速放缓的趋势。其中，中国贸易额的变化既是国际国内市场供需关系变化的结果，也与作为增速计算基数的去年贸易额有着密切关系。

回顾2021年，前4个月实现了28．5％的高速增长，在创造良好成绩的同时，为今年同期贸易额实现增长设下了需要翻越的一座“高山”。按月比较，与2021年的1－4月相比，今年各月分别比上年增加22．3％、8．1％、7．5％和2．1％，呈现逐渐放缓态势。值得注意的是，2021年，中国对外贸易呈现了明显的先抑后扬发展态势。月度贸易额的高峰出现在11月和12月，而6月开始的各月贸易表现都高于上半年。

俄乌冲突的爆发打乱了全球供应链关系，美国联合西方国家对俄的制裁措施使包括能源和粮食在内的国际大宗商品出现严重供需错位，更进一步加剧本已紧张的全球供应链关系，导致不少国家承担更大输入型通胀压力。作为全球第一大贸易国，中国经济和对外贸易发展的基本条件并未发生变化。

国家统计局日前公布的数据显示，一季度高技术制造业和装备制造业的增加值分别为14．2％和8．1％，新能源汽车、太阳能电池和工业机器人的产量分别增长140．8％、24．3％和10．2％。尽管4月的工业增长因新冠肺炎疫情影响显著放缓，但中国产业发展，尤其是与高技术和创新相关的制造业基础并未出现明显削弱，服务业和数字经济发展提速。在疫情防控与基于白名单的复工复产政策推动下，经济的动能有望重启和增强。

中国需要世界，世界也需要中国。作为经济的重要推动力量，对外贸易向来都是中国与世界相互联系、优势互补的重要方式。长期以来，中国制造所代表的优良品质和成本优势，已经成为全球供应链和产业链上各方服务各自市场的重要支撑要素。而中国也为支持各种制成品的稳定生产创造了完善的发展环境。

事实上，中国的投资环境优势不仅来自丰富而熟练的产业工人和满足各种中间品需求、聚焦各类细分市场的产业集群，更是由长期稳定的政策环境所创造的。外资企业来华投资发展，可以面向未来几十年进行长远规划，进而充分有效地在产品的不同生命周期获得利益的最大化。中国经济社会的稳定发展同样伴随着较高的运行效率、鼓励创新的生产消费环境，为企业通过实践探索寻找最适合自身发展的路径，提供强有力支撑。

伴随中国国内大市场的建设和发展，资源配置进一步优化，为包括外资在内的市场主体创造了更大发展空间。新冠肺炎疫情与俄乌冲突的影响叠加，造成了全球能源资源价格持续高企，甚至引起囤积居奇的冲动，引发投机活动。在某种程度上，不少资源的市场价格已经远远背离了实际供需平衡，而在这个时点所购进的原料可能无法通过价格传导将增加的成本转移给下游生产者或消费者。从这个意义上看，经济活动节奏放缓，可能有利于各方重新对真实市场需求作出判断，避免因为高价买入而出现的商业风险。

当然，面对内外部挑战，中国经济的发展红利依然巨大。各项政策加快出台，发挥包括自贸试验区在内开放平台的作用，为包括外资在内的各类市场主体减负，帮助企业保订单、保市场，为中小企业提供融资支持，通过发放消费券等方式保护消费者购买力，同时，打击市场垄断等不正当竞争行为。企业也没有消极等待，积极参与国民经济循环，发掘市场机会，在内外贸市场一体化发展、资源要素配置壁垒减少的过程中寻找机会。面对消费对经济循环的牵引带动作用，外贸企业也开始关注国内市场的发展机会。国内企业也在积极拓展国际经贸协定所带来的海外市场空间。两个市场、两种资源的有效利用，不仅为中国企业提供避险选择，也有利于增强全球供应链网络的韧性。（周密 商务部研究院研究员）

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