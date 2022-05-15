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农业农村部：全国已春播粮食7亿多亩 占意向面积七成多

2022年05月15日08:48 | 来源：人民网
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人民网北京5月15日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前，全国已春播粮食7亿多亩，占意向面积七成多，进度快于去年同期。

“今年承包了8公顷土地，准备6公顷种玉米，其余2公顷种水稻。现在玉米和水稻的价格还不错，好好经管一年，保准今年家里收入更多。”吉林省四平市铁东区农民张玉说。

“截至目前，水稻育秧全部完成，大田玉米播种756.29万亩，达到播种进度的97.39%。”当地农业农村局相关负责人表示，今年，四平市落实主粮作物播种任务888.5万亩，比上年增加15.7万亩，比省定任务增加6.2万亩。其中，玉米776.5万亩、水稻62.4万亩、大豆32.9万亩，其他粮食作物16.7万亩，满足正常年景总体产能。

在国新办举行的2022年一季度农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍，今年春管春播进展总体较好，今年春播粮食意向种植面积9.4亿亩，比上年有所增加。

做好春耕工作，确保技术力量要先行。据农业农村部相关负责人介绍，今年春播，持续建设100多个农业科技示范基地，组织2000多名专家，动员近50万基层农技推广人员，开展线上线下技术指导和培训，旨在打通春耕农技推广堵点。

目前，华南地区春播已结束，西北地区过九成、长江中下游和西南地区近八成、黄淮地区过半、东北地区过七成，春播进展总体顺利。

曾衍德在发布会上表示，下一步，将统筹疫情防控和农业生产，持续抓好保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革重点任务，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，努力确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

(责编：赵竹青、高雷)

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