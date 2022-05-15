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规上工业企业复工率达98% 吉林助企纾困解难增活力

2022年05月15日09:26 | 来源：经济日报
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原标题：规上工业企业复工率达98% 吉林助企纾困解难增活力

　　把损失补回来，把进度抢回来。连日来，吉林省各地各部门统筹疫情防控和经济社会发展，全力推进复工复产、复商复市，市场主体活力不断恢复。截至目前，吉林省规上工业企业复工率达98%，省内500户重点企业实现应复尽复，累计开复工5000万元以上项目2088个，在建率达92.3%。

　　为推进复工复产，吉林出台了进一步帮助市场主体纾困解难的22条政策措施，包括降本减负、金融支持、援企稳岗、困难行业帮扶等。针对复工复产的企业，坚持“一企一策”，建立企业、政府、疾控部门应急联动机制，确保项目复工“不减速”“不停摆”。5月9日，吉林省公布了为企业办实事清单，拟采取减免财政税费、加强服务保障、优化营商环境等50条措施，帮助企业应对疫情影响，实现高质量发展。

　　重点行业重点企业率先突破。吉林省有关部门积极推动汽车产业特别是一汽集团复工复产，联合组建工作专班，围绕零部件配套、员工返岗、物流运输等难题综合施策。目前，一汽集团在长春的5个主机厂已全部复工。一汽集团总经理邱现东介绍，目前每天有8.1万人在现场工作，日产达到4000辆，一汽将按原定计划打赢保产攻坚战。

　　一汽集团的复产有力拉动了产业链企业回暖。在东北工业集团位于长春的下属企业中，有大华机械、长春一东、东光奥威3家汽车零部件企业。大华机械作为国内重要的汽车飞轮总成和齿圈产品的生产企业，目前已开通46条生产线，产能接近疫情前水平。

　　医药健康产业是长春新区重要支柱产业，当地26户规上医药健康企业已实现应复尽复。一季度，长春新区医药健康产业增加值在去年高基数基础上实现11.5%的快速增长，完成产值43.8亿元。

　　各市州加速推进复工复产，恢复市场活力。截至目前，长春市1331户规上工业企业中，1314户实现复工复产，除17户因季节性和市场等因素不能复工的企业，复工率达到100%；吉林市累计开复工5000万元以上项目291个，总投资1713亿元，年度计划投资305亿元；白山市制定出台助力复工复产20项优惠政策大礼包，全面提升行政审批服务，实行一网通办、一窗领取、一日办结，当地药店、餐饮、小商超等领域复工复产率达94%；通化市采取容缺受理、“不见面审批”等方式，加快项目建设前期工作，开复工率达98.2%。

　　数据显示，一季度吉林省新登记市场主体12万户，增长19.3%。复工复产、复商复市的有序推进，促进了正常生产生活秩序的稳步恢复，市场生机活力正加速回归常态。（记者李己平、马洪超）

(责编：赵竹青、陈键)

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