原标题：内生增长动能不断提升 上市公司高质量发展势头强劲

近日，根据4805家上市公司披露的2021年年报，中国上市公司协会对营业总收入、净利润等7个主要财报数据进行梳理排序，形成分市场板块和非金融实体、制造业等不同维度各单项数据排名前100名单。去年，主板、创业板、科创板三个板块排名前100上市公司共实现营业总收入39.24万亿元，实现净利润3.91万亿元，投入研发资金7384.87亿元，支付税费合计2.8万亿元。中国上市公司协会负责人表示，作为我国4800多万户企业中的优秀代表，上市公司在贯彻新发展理念、履行社会责任、提高上市公司质量等方面都迈上了新台阶。

内生增长动能不断提升

在营业总收入方面，进入主板上市公司营业总收入前100的门槛为1105.95亿元；创业板有35家公司营收超百亿元；科创板前100榜单中，76%的公司营收在50亿元以下。

中联评估董事长范树奎表示，从营收指标看，国企央企的业绩名列前茅，这反映过去一年，国企央企作为中国特色社会主义经济的顶梁柱，为经济社会发展作出了巨大贡献。需要指出的是，榜单上也有金龙鱼、宁德时代、传音控股等优秀民企。

“制造业占比位居第一，且集中于化工、基建、高端材料、医疗设备及消费行业，说明我国A股市场发展势头强劲，经济内循环具有强大潜力。”范树奎认为。

中国上市公司协会学术顾问委员会委员、中关村国睿金融与产业发展研究会会长程凤朝接受记者采访时表示，看经济质量，不仅要看绝对指标，还要看净资产收益率、资本回报率、产能利用率、毛利率等相对指标，或者说创利能力、偿债能力、营运能力、成长能力、创新能力等。整体看，营业总收入前100的上市公司以36.13%的员工规模、49.44%的员工薪酬占比贡献了全市场60.69%的税收。不过，营收榜单显示出的阶梯性，也表明上市公司发展存在不均衡、不稳定、不协调现象。

结构调整有喜有忧

从净利润层面看，中国工商银行连续多年位居盈利榜首，除了四大银行和中国平安继续盈利超千亿元外，“千亿元利润俱乐部”还增加了不少新成员：中国石油、中远海控净利润分别从2020年的335亿元、132亿元增长近2.5倍和6.9倍至2021年的1147亿元、1038亿元；招商银行2021年净利润也突破千亿元至1208亿元；中国移动转A上市首年即以1161亿元净利润排在榜单第七。

“排名前100的上市公司创利能力领先于全市场。”程凤朝分析，不过也有部分公司营业收入高但是创利能力不强。仅从收入排名前100的上市公司分析，市销率(市值/销售收入)低于1的就有71家，说明创利能力低，投资者对企业价值创造能力缺少信心。“收入多但不贡献利润，说明资源利用效率不高，折射出部分行业高质量发展步伐还需加快。”程凤朝说。

从经营性现金流层面看，榜单中非金融实体类公司经营性现金流普遍较好，有72家公司同时位列现金流和净利润两个排名前100榜单，其中61家公司经营性净现金与净利润之比大于1。宁德时代和中芯国际分别以429.08亿元、208.45亿元位列“双创”板块上市公司经营性现金流榜首，其余“双创”公司经营性现金流净额均不足100亿元，科创板经营性现金流不足10亿元的公司有82家。

程凤朝表示，2019年至2021年，上市公司整体资产负债率分别为60.29%、60%、59.93%，逐年下降。“虽然市场整体负债下降，但部分行业偿债风险增加。”程凤朝分析，综合利息保障倍数、流动比率和速动比率3个反映偿债能力的关键指标看，受疫情影响，居民生活相关行业如房地产业、住宿餐饮、农林牧渔等普遍面临流动性压力，偿债风险增加。

研发投入保持较高强度

从研发投入层面看，研发投入超过100亿元的主板上市公司共16家，主要集中在上汽集团为代表的制造业(7家)、中国建筑为代表的建筑业(6家)和中国石油为代表的采矿业(2家)。创业板上市公司中，研发投入超过10亿元的公司共有12家，其中制造业公司共10家。科创板上市公司中，研发投入超过10亿元的公司为12家，其中9家是制造业，3家是信息传输、软件和信息技术服务业。

范树奎认为，科创板于2019年设立，经过两年的发展，科研实力厚积薄发，2021年已有8家科创板企业入榜，发展势头强劲。

“上市公司龙头企业研发投入持续增长，说明中国经济的‘含创量’在迅速提升。”程凤朝认为，我国上市公司整体研发强度还不够，A股研发投入与发达资本市场科技企业相比还存在较大差距。以医疗保健行业为例，A股医药生物行业研发投入与营业收入比的中位数为4.57%，而美股医疗保健行业研发投入与营业收入比的中位数是83.94%。分析来看，主要原因在于部分医药生物行业公司重销售、轻研发的现象还没有根本改变。

(责编：赵竹青、陈键)