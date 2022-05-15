原标题：常吃蓝莓或降低患老年痴呆症风险

谚语说：“一天一苹果，医生远离我。”但美国辛辛那提大学的新研究表明，不同的水果会给人体健康带来不同的潜在好处。据近日发表在《营养素》杂志上的论文，研究人员发现，在某些中年人群的日常饮食中添加蓝莓或会降低患老年痴呆症的几率。

蓝莓含有高水平的微量营养素和抗氧化剂花青素。研究负责人、辛辛那提大学罗伯特·克里科里安博士说，花青素有助于保护植物免受过度辐射、传染性病原体的侵害，助力蓝莓更好存活的特性也给人类带来了好处，比如减少炎症，改善代谢功能，以及增强细胞内的能量产生。

在美国，大约50%的人在中年左右出现胰岛素抵抗，这通常会导致一种被称为“糖尿病前期”的病症。研究人员从辛辛那提地区周围招募了33名年龄在50—65岁之间的糖尿病前期患者。这些患者超重，并且随着年龄增长，记忆力存在轻度下降。

在12周的时间里，除了每天早餐或晚餐食用一包可与水混合的补充粉剂之外，参与者被要求禁食任何种类的浆果类水果。其中一半的参与者接受了相当于半杯完整蓝莓的粉末，而另一半则接受了安慰剂。研究人员还测试了参与者某些认知能力的下降水平，如工作记忆、心理灵活性和自我控制等执行功能。

结果发现，蓝莓治疗组的人在依赖执行控制的认知任务上表现出改善，这明显减少了学习和记忆过程中外来信息的干扰。此外，蓝莓组患者也有较低的空腹胰岛素水平，这意味着参与者的代谢功能得到了改善，能够更容易地燃烧脂肪以获取能量。

蓝莓组表现出略微更高程度的线粒体解偶联，这是一个与更长的寿命和减少氧化应激有关的细胞过程。氧化应激会导致疲劳和记忆力丧失等症状。

克里科里安说，这项研究的主要结论是，在具有患老年痴呆症风险的中年人饮食中，定期补充蓝莓或会降低其患病几率。（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)