新华社华盛顿5月14日电（记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）14日宣布将人民币在特别提款权（SDR）货币篮子中的权重从10.92%上调至12.28%。调整后，人民币权重仍处在美元、欧元之后的第三位。

IMF当天在一份声明中说，IMF执行董事会于5月11日完成对于构成SDR的一篮子货币进行的五年一次定值审查，审议内容包括货币篮子的组成和权重，以及用于确定SDR利率的相应利率工具。

图为一家银行的工作人员清点人民币和美元。新华社发

这是自2016年10月1日人民币正式加入特别提款权货币篮子之后完成的首次审查，此次审查因IMF应对新冠疫情而推迟一年。声明称，执董们普遍认可中国金融市场改革取得的进展。

根据最新完成的审查，执董会决定维持现有SDR篮子货币构成不变，即仍由美元、欧元、人民币、日元和英镑构成。美元的权重由41.73%上升到43.38%，欧元、日元、英镑的权重下降，欧元由30.93%下降至29.31%，日元由8.33%下降至7.59%，英镑由8.09%下降至7.44%。

IMF表示，执董会根据2017年至2021年的贸易和金融市场发展确定了最新权重，并指出，到目前为止，新冠疫情和金融科技的发展没有对货币在SDR中的权重产生任何重大影响。

特别提款权是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员官方储备不足。上一次SDR审查于2015年完成。新的SDR货币篮子权重在今年8月1日正式生效。下一次审查将在2027年。

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