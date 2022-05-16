王承昊、张思洁、赵英博

陕西西安的一间办公室内，坐在轮椅上的刘正阳正进行影视后期制作。这位满脸笑容的小伙子11岁时因病致下肢瘫痪，在与病魔斗争的15年中，他不仅取得了大学学历，还创办了一家影视制作公司。

像刘正阳一样，中国越来越多残疾人掌握了过硬的职业技能，在工作中实现着人生价值和社会价值。

5月15日是第三十二次全国助残日，今年的主题是“促进残疾人就业，保障残疾人权益”。

当前，中国残疾人总数超8500万。“十三五”时期，中国残疾人就业规模不断扩大，城乡新增181万残疾人就业；技能培训覆盖面不断拓展，每年平均有40万残疾人参加政府补贴的职业培训项目。

全国政协委员、中国残疾人艺术团团长邰丽华接受记者采访时表示，就业是民生之本，持续推动残疾人就业，体现了国家对进一步保障残疾人民生、促进残疾人发展的决心。

“十四五”以来，中国出台多项文件促进残疾人就业。《“十四五”残疾人保障和发展规划》将“帮扶城乡残疾人就业创业”作为重点任务；《“十四五”残疾人职业技能提升计划》明确“大力开展残疾人职业技能培训，建立供给充足、载体多元、形式多样、管理规范的残疾人职业技能培训体系”。

4月8日，中国国务院办公厅印发《促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）》（以下简称“行动方案”），明确三年共实现全国城乡新增残疾人就业100万人的目标。

“残疾人就业不是孤立的一项工作。”中国残疾人事业发展研究会常务理事、西北大学教授许琳认为，教育是残疾人就业的“根”，完成残疾人就业目标，要做好职业培训这项基础任务。

两年前，刘正阳从陕西省城市经济学校数字媒体设计与制作专业毕业。“作为一所面向残疾人开展职业教育的特殊学校，学校所教授的内容贴合实际应用。”他说，3年的高等职业教育基本满足现在工作需要。

5月1日，中国新修订的职业教育法正式实施，其中多次提及残疾人职业教育，明确要“扶持残疾人职业教育的发展”。

“职业教育十分适合残疾人、也容易被残疾人接受。”陕西省城市经济学校校长张孝如表示，职业教育是个性教育，发展残疾学生的爱好，让他们掌握一技之长，从而用最低的成本快速立足社会。

数据显示，“十三五”时期，中国约有5.75万名残疾学生被普通高等院校录取，近1万名残疾学生被高等特殊教育学院录取。在政策支撑下，残疾人的高等教育权得到充分保障。

在掌握职业技能后，越来越多残疾人通过按比例就业、集中就业、灵活就业和自主创业等形式，实现了就业形式的多元化和就业水平的高质量发展。

“很多行业中，残疾人可以从事和健全人完全一样的工作。”全国自强模范、陕西省残疾人高端培训就业项目发起人王磊说，中国的互联网普及率高、数字经济发展迅猛，衍生了短视频、电商直播、有声听书等适合残疾人从事的新型行业。

面对新形势，行动方案提出，组织一批头部平台、电商、快递等新就业形态企业对接残疾人就业需求，每年开发一批岗位定向招聘残疾人。

在陕西省残联和西安市残联的帮助下，王磊从受年轻人喜爱的文创产业入手，创办了动漫创意制作培训基地和公司，产学一体，已培养500多名残疾人，超七成实现了在本行业高端就业创业，部分收入过万元人民币。

在实现城市残疾人高质量就业的同时，乡村残疾人就业成为推动残疾人实现共同富裕难啃的“硬骨头”。

“十三五”时期，“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标如期实现，710万农村建档立卡贫困残疾人脱贫。

既要兜住民生底线，也要提供乡村残疾人就业机会，有了稳定就业，乡村残疾人才能摆脱返贫的风险。

为巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，陕西省残联教育就业部主任于国强表示，目前，陕西省对农村已脱贫和纳入防返贫监测预警的残疾人口开展技能提升行动、助残就业增收行动、兜底保障和托养照护行动等，合力推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2019年，陕西慧灵心智障碍者服务机构在陕西商洛进行乡村残疾人情况走访，至今已电话或实地走访1000余户，并挑选20户作为试点，开展乡村残疾人就业促进工作。

“农村电商、中草药、畜牧养殖等都是我们在尝试的行业，目前状况不错。”机构负责人蔡景华说，行动方案中关于土地流转、产业托管等利好政策势必会推动乡村残疾人更充分、更有质量的就业。

邰丽华认为，残疾人群体和健全人已同步迈进小康社会，现在国家正努力为残疾人创造更多就业机会，“在实现共同富裕的道路上，残疾人一位都不会落下”。

(责编：王震、陈键)