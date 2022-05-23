人民网记者 车柯蒙

“增值税留抵退税新政策出台后，我们第一时间收到税务局推送的政策信息，还收到退税减税政策解读宣传册，宣传辅导非常到位，留抵退税业务申请操作简便。”河北力马燃气有限公司负责人陈增献说。

今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施新的组合式税费支持政策。各地税务部门着力于新的组合式税费支持政策，在不断优化办税体验方面推出了系列举措，确保政策落实落细、落准落稳。

在河北，为落实新的组合式税费支持政策，切实减轻企业的税负压力，国家税务总局高邑县税务局着力用收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。利用线上渠道，形成“电话即时辅导+微信随时咨询+视频时时指导”模式，以纳税人最便捷的方式打通宣传辅导“最后一公里”，确保企业“零时差”知晓政策，“无缝隙”享受红利。

国家税务总局高邑县税务局党委书记、局长刘国兴表示，下一步，高邑县税务局将继续以纳税人需求为导向，形成线上线下相结合的网格化宣传辅导模式，持续优化办税流程，确保退税减税政策红利直达快享，努力提升纳税人缴费人获得感。

新的组合式税费支持政策出台后，深圳市税务局多措并举广泛宣传，通过全面考虑历史数据、行业特征、纳税人标签和新政特点等信息，整理形成政策清单、任务清单和企业清单，第一时间向留抵退税政策适用的企业精准推送退税提示短信，帮助企业应享尽享退税红利，助力资金活水快速回流，增添他们的发展信心。

今年以来，贵州省税务局依托实名办税系统和金税三期税收大数据，充分发挥第三方公共社交系统“延伸触角广”“纳税人易接受”的优势，基于微信建立起集税务资讯等十余项功能于一体的税企互动平台，满足纳税人服务需求，帮助纳税人应享尽享。

湖南省税务局秉承“服务先行”理念，充分运用税收大数据为符合享受条件的企业“智能画像”，筛选预审退税清单，实现税惠政策“靶向推送”；云南省税务部门与财政建立“工作协调、信息共享、合作提升、直达快享”四个机制，通过联席会议、会商、互派干部、信息交换、资源共享、数据比对、政策衔接、联合公告等方式，强化工作机制，形成同频共振“一盘棋”的格局；河南省税务部门重点聚焦纳税人缴费人“急难愁盼”问题，实施“六个一”创新工程，打造“豫税快办 非常满意”服务品牌……

国家税务总局相关负责人表示，自大规模增值税留抵退税政策公布以来，税务总局充分利用各类渠道，对纳税人进行宣传辅导，推动“政策找人”、直达快享。及时发布“一揽子”“清单式”“可视化”政策解读产品90个。以“税收优惠促发展 惠企利民向未来”为主题，开展第31个全国税收宣传月活动，并将宣传月活动延长至5月底，重点宣传留抵退税政策。打造全国统一的宣传辅导标签体系，通过电子税务局直接将留抵退税优惠政策精准推送至纳税人，今年以来已惠及纳税人1059万户次。

下一步，税务部门将围绕“需求响应更快、网办体验更佳、分类服务更好、疫情应对更实”的工作标准，持续提升精细化、便利化服务水平，有力保障大规模增值税留抵退税政策落实落地，让企业和群众有更多实实在在的获得感。

(责编：王连香、高雷)