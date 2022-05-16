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17台32线！亚洲最大铁路枢纽客站北京丰台站已具备通车条件

2022年05月16日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，作为亚洲最大的铁路枢纽客站，北京丰台站已具备通车条件。北京丰台站为国内首座双层车场设计的大型车站、站房采用地上四层、地下三层的布局，车场规模为17台32线。

北京丰台站。中国铁路北京局供图

北京丰台顶层跑高铁、地面跑普速、地下通地铁、快速进站，无缝换乘，建筑面积比故宫建筑面积大两倍……

北京丰台站。中国铁路北京局供图

从高空俯瞰，车站整体呈独特的“中”字造型；站内装饰采用麦穗黄陶板，寓意“丰收、喜庆、辉煌”；室内装修具有鲜明的现代工业风；候车区域的藻井吊顶、钟鼓楼造型，让旅客候车时能够感受浓浓的北京文化元素。

北京丰台站。中国铁路北京局供图

(责编：王连香、吕骞)

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