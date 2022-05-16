人民网记者 杨曦

受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情冲击明显的超预期影响，当前我国经济下行压力加大。国家统计局16日发布的数据显示，4月份，包括投资、消费、工业在内的主要经济指标出现了下滑。

对此，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，今年以来有很多的因素超出了预期，经济运行确实面临很多困难。但也要看到这些困难都是短期的、暂时的。在高效统筹疫情防控和经济社会发展等各项政策措施的支持下，中国经济能够克服疫情的影响，逐步企稳回升，保持平稳健康发展。

下阶段，我国工业经济走势如何？投资作用如何得到充分有效发挥？消费市场能否延续恢复增长？国家统计局有关负责人对此进行了解读。

工业经济长期向好发展大势不变

4月份，工业生产明显承压。数据显示，4月份全国规模以上工业增加值同比下降2.9%。分地区看，长三角和东北地区经济下滑明显；分规模看，疫情对小微企业冲击更为明显。

“尽管4月份工业生产降幅明显，但这是疫情短期冲击带来的波动。” 国家统计局工业司副司长汤魏巍表示，同时也要看到，我国工业体系完备、基础雄厚，规模大、韧性强，高技术制造业等新动能仍保持较强增长势头，工业经济长期向好的发展大势没有改变，这主要体现在以下五个方面：

一是今年以来工业生产总体稳定，二是能源保供持续显效，三是民生产品保障有力，四是新动能彰显韧性，五是政策助力企业生产有序恢复。

汤魏巍指出，当前全国疫情已经呈现好转迹象，上海、吉林等受疫情冲击严重地区开工率已明显提高，物流畅通速度加快，企业逐步走出疫情影响，工业生产触底反弹的动能正在集聚。下阶段，要进一步做好减税降费和助企纾困工作，及时疏解产业链供应链堵点，切实畅通国民经济循环，确保工业经济平稳运行。

投资持续持续增长仍有较好支撑

今年以来，稳增长稳投资政策持续发力，各地区各部门积极推动重大项目开工建设，投资规模持续扩大，投资结构持续优化。1—4月份，固定资产投资同比增长6.8%，保持稳定增长。

国家统计局投资司首席统计师罗毅飞分析，前4月投资结构持续优化主要体现在以下几个方面：

一是制造业投资增长较快，二是高技术产业投资快速增长，三是基础设施投资总体平稳，四是民生补短板投资较快增长，五是大项目投资稳定增长。

“面对经济下行压力，发挥好投资关键性作用，不仅有利于短期稳定经济增长、保障民生，而且有利于调整未来供给结构，提升供给质量，改善经济发展效益，更好满足人民美好生活需要。”付凌晖指出，下阶段，要继续发挥好投资关键作用，既利当前，又惠长远，稳定宏观经济运行，增强发展后劲，持续优化投资结构，提高投资效益，推动经济高质量发展。

消费市场有望延续恢复增长态势

受新冠肺炎疫情等因素冲击，4月份市场销售明显下降。数据显示，4月份，社会消费品零售总额同比下降11.1%，其中，商品零售下降9.7%。

国家统计局贸易外经司统计师付加奇表示，4月份本土疫情多发频发，波及全国多数省份，居民外出购物、就餐减少，非生活必需类商品销售和餐饮业受到明显冲击。

“4月份市场销售明显下降主要是受疫情短期冲击影响，但居民消费规模扩大、消费结构升级态势不会改变。”付加奇指出，从1—4月份来看，社会消费品零售总额规模与上年同期基本持平，并呈现出以下几方面积极特点：

一是网上商品零售保持增长，线上消费占比持续提升；二是粮油食品类商品零售增长较快，部分升级类消费需求持续释放；三是超市等自助式零售业态小幅增长，社区零售店增势较好。

付加奇认为，随着新冠肺炎疫情防控成效显现，商品和服务消费需求将不断释放，消费市场有望延续恢复增长态势。

(责编：杨曦、吕骞)