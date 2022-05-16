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央行等量续做1000亿元MLF操作 利率不变

2022年05月16日18:16 | 来源：新华社
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　　为维护银行体系流动性合理充裕，5月16日中国人民银行开展了1000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对5月17日MLF到期的续做）和100亿元公开市场逆回购操作，中标利率均与前次持平。

　　其中，MLF操作期限为1年，中标利率2.85%；逆回购操作期限为7天，中标利率2.1%。

央行官网截图

　　由于当月有1000亿元MLF操作到期，此次MLF操作为等量续做。东方金诚首席宏观分析师王青表示，主要原因在于，受近期央行上缴结存利润、降准落地等影响，市场流动性已处于较为合理充裕的状态。（记者张千千）

　　

(责编：白宇、赵欣悦)

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